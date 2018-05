Abertas inscrições para alfabetizadores e coordenadores do Quero Ler

Interessados podem se inscrever até o dia 25 de maio de 2018, até as 17h30, mediante entrega do Formulário de Inscrição disponível no edital Nº 019/2018/SEE publicado na página do Diário desta segunda (7). Os candidatos serão selecionados por meio de etapa única de análise curricular. O resultado final será homologado, publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no site da SEE ( www.see.ac.gov.br ).

Assis Brasil – Rua Raimundo Chaar (Centro) Assis Brasil, CEP 69 935-000 nº342, Núcleo de Educação da SEE; Cruzeiro do Sul – Avenida 25 de Agosto, nº 126, Aeroporto Velho, Cruzeiro do Sul, CEP no 69980-000 , Núcleo de Educação da SEE; Feijó – Avenida Marechal Deodoro, nº 1140 , Centro, Feijó, CEP 69960-000, Núcleo de Educação da SEE; Jordão – Rua Carlos Gonçalves de Farias, Centro, CEP 69975-000, Núcleo de Educação da SEE; Mâncio Lima – Rua Joaquim Generoso de Oliveira, nº 202, Centro, CEP 69990-000, Núcleo de Educação – SEE; Marechal Thaumaturgo – Rua Zilda Vasconcelos, s/n, Centro, CEP 69-983-000, Centro de Cultura e Florestania; Porto Walter – Rua Amarildo Sales, nº 678, Centro, CEP 69-982-000, Núcleo de Educação – SEE; Rodrigues Alves – Av. Marechal Thaumaturgo, nº 65, Centro, CEP 69-985-000, Núcleo de Educação – SEE; Santa Rosa – Rua 28 de Abril, s/n, Cidade Nova, CEP 69-955-000, Centro Cultural da Florestania; Sena Madureira – Rua João Marçal, nº 231, Bairro CSU, Sena Madureira, CEP 69940-000, Núcleo de Educação da SEE; Tarauacá – Rua Justiniano de Serpa, s/n, Bairro Centro, CEP: 9970-000, Núcleo de Educação da SEE.