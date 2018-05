Representante do DCE da Ufac que integra Conselho de Transporte é contra o reajuste da passagem

A Corrida do Trabalhador, marcada para o dia 12 de maio, em Rio Branco (AC), encerra as inscrições na próxima quarta, dia 09 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 50,00, e visa atender à demanda do grande público amante da corrida de rua no Acre.

A corrida é uma promoção da JR Eventos em parceira com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT/DS-AC), e marca a abertura do Circuito JR de Corrida de Rua, que terá várias provas ranqueadas com premiações durante todo o ano.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, na Loja Di Paula, na Avenida Ceará, ao lado do Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco. Os inscritos ainda recebem um cupom que dá direito a 20% de desconto nas compras na loja especializada em moda fitness.

Com vagas limitadas, os atletas participantes vão ganhar camiseta personalizada, medalha de ferro e ainda terão direito a mesa de frutas, segurança e uma tarde de prática esportiva para toda a família. A largada e chegada serão na Biblioteca da Floresta, no Parque da Matenridade.

<<<INSCREVA-SE JÁ! – CLIQUE AQUI!>>>

SERVIÇO

O que? Corrida do Trabalhador

Onde? Rio Branco, AC

Quando? Dia 12 de maio de 2018

Mais informações? https://www.jreventos.net ou duvidasjr@gmail.com

Celular / Whatsapp: (68) 9 9282-5157