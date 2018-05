Polícia Civil prende suspeitos de latrocínio em zona rural do Quinari

A Polícia Civil do município do Quinari anunciou na manhã desta segunda-feira (07), a prisão de cinco pessoas que estariam envolvidas em um crime de latrocínio ocorrido na madrugada do dia 30 de abril. A vítima, José Evandro Nascimento da Silva, foi amordaçada, esfaqueada e parcialmente queimada.

De acordo com informações repassadas pela família, José foi visto pela a última vez em uma festa de aniversário na chácara da mãe. Ele teria voltado para casa localizada no Ramal Bom Jesus, próximo ao balneário do Bola, zona rural do Quinari. Na manhã do dia seguinte os familiares foram informado da morte.



Na mesma semana a polícia conseguiu prender as cinco pessoas suspeitas de envolvimento no crime, entre elas a ex-mulher da vítima. O objetivo, segundo consta nos autos do inquérito, era roubar as armas que foram encontradas durante o ato de prisão em flagrante, além de produto entorpecente e dinheiro.

Os presos são, Fabíola Bezerra Saldanha (ex companheira), Mateus Oliveira do Nascimento, Alexandre Alves da Silva, Leonardo Bezerra da Silva, uma menor de 17 anos e o nacional Anderson conhecido pela alcunha “Sem Limite”. Todos foram indiciados pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).