Deputada Jéssica Sales libera o pagamento de 3 milhões para municípios acreanos

Na corrida contra o tempo por conta da proximidade do período eleitoral um ano atípico para ser trabalhado empenhos e pagamentos devido a restrições da legislação , a deputada Jéssica Sales conseguiu a liberação de recurso para pagamento de suas emendas parlamentares ao orçamento 2016 na ordem de R$ 3 milhões, através do Programa Calha Norte/Ministério da Defesa.

Cruzeiro do Sul recebeu o montante de R$ 2 milhões para obras relevantes como a Construção de Praça na Vila Lagoinha, um espaço destinado ao lazer, entretenimento e bem estar das crianças, jovens e adultos; a Construção do Centro de Multiuso no bairro Telégrafo, um espaço moderno e funcional para reuniões, encontros, confraternizações, palestras, exposições e diversas outras atividades para servidores, empresários, produtores rurais etc. ; implantação de Sistema de Abastecimento de Água na comunidade Variante II que irá oferecer a 51 famílias , água de qualidade para promoção de saúde e combate de doenças; e a tão sonhada revitalização do Beco do Mercado, uma antiga reivindicação dos comerciantes por ser considerado um local de referência antigo, um ponto de encontro e de visitação na cidade.

Em Porto Walter serão investidos R$ 613 mil em pavimentação de ruas com drenagem, meio fio e sarjeta , para ofertar melhores condições de trafegabilidade e de acessibilidade das pessoas pelas vias urbanas do município.

No município de Mâncio Lima, a prefeitura utilizará o valor R$ 300 mil para construir paradas de ônibus (parklets) no centro e nos bairros da cidade. Um espaço necessário, que compõe o planejamento de mobilidade urbana e acolhe os usuários de transporte coletivo, protegendo-os do sol e da chuva.

Todas estas obras que serão realizadas através destes recursos de emendas da parlamentar, são de muita importância para a população e foram compromissos assumidos por ela em visitas aos municípios, ouvindo as pessoas e colhendo sugestões do administradores municipais. “Estas são benfeitorias que serão convertidas em qualidade de vida para as pessoas e este é o meu propósito enquanto deputada, promover ações concretas que efetivamente atendam aos anseios da população, que as fazem se sentirem bem, felizes.

Jéssica Sales é grande parceira dos municípios, ela tem procurado atender as demandas das prefeituras que impacta na vida do cidadão, das comunidades mais distantes ao do meio urbano.

“ Realizo o meu trabalho, fora do espaço físico de gabinete e de escritório político, estou nas ruas das cidades, na periferia, nas comunidades rurais e ribeirinhas, nas associações, nos órgãos públicos. É por estes locais que ando, dialogando com as pessoas”.