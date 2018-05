Inscrições para o Conselho Regional de Educação Física encerra nesta segunda

O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF-8), que abrange os estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima, encerra nesta segunda-feria, 07, as inscrições para o concurso público que visa o preenchimento de 12 vagas imediatas e 273 cadastros reservas para ensino médio e superior.

Para o Acre são ofertadas três vagas para contratação imediata dum total de 90 vagas (incluindo formação de cadastro de reserva). O rendimento básico variam de R$ 1.874 (nível Médio) e R$ 2.000 (Nível Superior) acrescidos de vale-refeição no valor de R$ 420 e vale-transporte.

Para nível médio os cargos disponíveis são de Assistente Administrativo I e II e Assistente Financeiro. Para o nível superior o cargo disponível é de Agente de Orientação e Fiscalização (graduação em Educação Física com registro no conselho e CNH “B”).

O concurso será constituído de prova objetiva a ser realizada no dia 27 de maio de 2018. Para o cargo de nível superior também haverá etapa de análise de títulos.O resultado final do concurso será divulgado no dia 27 de agosto de 2018.