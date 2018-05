Governador Sebastião Viana repete seu “mantra” nas redes: “Lula livre!”

Balanço estatístico demonstra redução no número de chamados realizados pelo Disque Denúncia 190.

O mês de abril teve 111 ocorrências de trânsito em Rio Branco, 22% menos que o número de atendimentos realizados no mês de março pela Justiça Volante. O dado representa redução no número de chamados realizados pelo Disque Denúncia 190.

De acordo com o boletim, foram geradas 88 autuações, 63 acordos foram realizados no local da colisão de veículos, e outros 25 seguiram para audiência de conciliação. Entretanto, houve ainda outros 13 acordos realizados sem a interferência das equipes técnicas do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Rio Branco.

No período analisado, não houve registro de colisão com objeto fixo, contudo teve três episódios com veículo evasor, ou seja, quando uma das partes envolvidas no sinistro foge da responsabilização legal. Houve ainda três acidentes de trânsito com o envolvimento de veículos oficiais.

Este mês inicia a campanha Maio Amarelo, um movimento que chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Em 2017, foi um dos meses com mais ocorrências atendidas pela Justiça Volante, por isso o Tribunal de Justiça reforça a campanha chamando atenção para direção defensiva.

(Assessoria TJAC)