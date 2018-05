Eleitores fazem avaliação positiva dos primeiros dias de atendimento no SESI

Mais de 4 mil eleitores foram atendidos nos três primeiros dias de mutirão no Ginásio do SESI, no bairro Manoel Julião. A ação vem sendo realizada pela Justiça Eleitoral do Acre, com o apoio do Sistema FIEAC na cessão do espaço, para regularizar a situação eleitoral, transferir domicílio e emitir o primeiro título, A ação será realizada até o dia 9 de maio, quarta-feira, quando se encerra o prazo para essas operações no cadastro eleitoral.

Essa é a primeira vez que o TRE do Acre utiliza o Ginásio do SESI para a ação do fechamento do cadastro e a iniciativa tem deixado a população satisfeita. “O atendimento está muito organizado, desde a triagem até a entrega de títulos. Há um dinamismo muito grande por causa da quantidade de guichês e mesmo o ginásio estando com muitos eleitores fui atendido em mais ou menos 20 minutos”, destacou o estudante Lucas Maciel Rodrigues, 17, que saiu do ginásio com o seu primeiro título.

A cada 50 formulários preenchidos e depositados na urna de pesquisa de satisfação disponibilizada no ginásio, 46 avaliam o atendimento como ótimo, e os demais se dividem entre bom e regular.

A satisfação é reflexo de um trabalho de planejamento realizado há um ano pela equipe do TRE-AC, destacou o coordenador da ação, Adenilson Pontes. “Estudamos a possibilidade de ir para um local mais amplo, que nos desse a capacidade de atender cerca de 1.200 eleitores por dia. Mas o envolvimento e comprometimento dos servidores e colaboradores têm sido tão grande que estamos superando essa meta todos os dias”, informou.

No primeiro dia de mutirão foram atendidos 1.293 eleitores e a quantidade foi aumentando nos dias seguintes: 1.477 eleitores no segundo dia e 1.780 no terceiro dia. A organização estima atender 10 mil eleitores até o dia 9.

(Renata Brasileiro – Assessora de Comunicação)