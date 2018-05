Abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio

Tem início nesta segunda-feira, 07 de maio, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 . O prazo final será até o dia 18 de maio, às 23h59, segundo o manual do candidato. Todos os interessados em participar da prova devem fazê-la, inclusive aqueles que conseguiram a isenção da taxa de R$ 82.

Para fazer a inscrição, é necessário informar o número do CPF e do RG para que seja criada uma senha, que dará acesso futuramente ao cartão de confirmação e aos resultados, por exemplo. Também é preciso ter um número de celular e um e-mail válidos, para que o Inep envie comunicados diretamente aos candidatos.

O Enem acontecerá em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro: 04/11: 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e redação. Duração: 5h30; 11/11: 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. Duração: 5h (30 minutos a mais do que em 2017)

Horários das provas: Abertura dos portões: 12h; Fechamento dos portões: 13h; Início das provas: 13h30. Encerramento das provas: 19h (primeiro dia) e 18h30 (segundo dia).