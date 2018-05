4º Fórum de Dança do Acre ultrapassa fronteiras e conquista avanços

Conquistas, avanços e marco. Assim os organizadores avaliam a quarta edição do Fórum de Dança do Acre, realizado entre 29 de abril e 5 deste mês. Muito além da arte e cultura, o evento ultrapassou as paredes dos palcos e gerou debates sobre a institucionalização da dança no estado, fortaleceu grupos e companhias da cena, revigorou a articulação do movimento no estado e até mesmo rendeu uma moção de aplauso na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Democrático, o fórum não se restringiu aos membros da Associação de Dança do Acre (Asdac) e Movimento de Dança do Acre (Moda). Com os principais espetáculos de cada dia gratuitos, todos apresentados no Teatro Plácido de Castro (Teatrão), pessoas de várias idades e classes sociais prestigiaram os sete dias de atividade. Inclusivos, os aulões foram para as praças públicas da capital e fizeram muita gente dançar os mais diferentes modalidades e estilos.

Christian Moraes, presidente da Asdac, que promoveu o fórum, lembrou que o intercâmbio e a troca de experiências foram os fortes desta edição. Além dos convidados de Brasília, Peru, Bolívia e Pará, pessoas e grupos de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Jordão, Marechal Thaumaturgo e outras cidades do interior do Acre. Ao todo, mais de 20 espetáculos de dança foram apresentados, 13 deles somente no último sábado, dia de encerramento do evento.

“Esta edição foi um marco no movimento de dança. Alcançamos visibilidade, conseguimos ter voz dentro de instituições que se propuseram conhecer o movimento e vimos muitos grupos que estavam apagados reaparecerem e apoiar o evento. Acreditamos que este fórum iniciou um novo momento dentro do movimento com muitos desafios futuros, a missão de agregar mais pessoas, conquistar políticas públicas e levantar ainda mais o debate”, declarou Moraes.

O presidente da Asdac destacou que o diálogo sobre a criação de um curso de dança no estado, tema de uma mesa redonda dentro do evento, foi iniciado com o poder público, instituições e classe política dentro da quarta edição do fórum. Para ele, outro diferencial foi a integração de grupos da periferia com outras companhias e os convidados de outros estados e países. “A partir desse fórum, vamos traçar outros planos para o movimento”, disse.

De acordo com Christian, outras atividades do movimento de dança vão movimentar o calendário este ano. Promovido pela Asdac, o 4º Fórum de Dança do Acre teve como financiador a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). O evento foi apoiado pela Caixa Econômica Federal, Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Universidade Federal do Acre (Ufac), Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc-AC), deputados federal, Léo de Brito, estadual, Jenilson Leite, e vereador Rodrigo Forneck.