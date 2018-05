Atlético Acreano bate Salgueiro por 3 a 1 e segue na vice-liderança na Série C

O Atlético Acreano conquistou uma importante vitória para a sequência da Série C. Jogando fora de casa, o time contou com a eficiência nos contra-ataques para vencer o Salgueiro por 3 a 1. Rafael Barros, de pênalti, Altemir e Eduardo comandaram a vitória do Galo, enquanto Willian Lira descontou para o Carcará.

O JOGO

Jogando num esquema altamente defensivo, os mandantes pouco ameaçavam e eram ameaçados pelo Atlético, deixando a partida morna. Somente aos 30 minutos, quando um pênalti foi assinalado em favor dos visitantes o embate começou a ganhar em emoção. No lance, Luciano, arqueiro salgueirense, saiu atrapalhado e derrubou Eduardo na área. Na cobrança, Rafael Barros mandou a bola para o fundo das redes. A reação pernambucana, no entanto, veio rápido.

Na saída de bola, o Salgueiro desceu pela direita com Iury e o lateral lançou Willian Lira, que apenas mandou de cabeça para o fundo das redes empatando o jogo. Após os dois gols relâmpagos, o encontro permaneceu aberta até o final do primeiro tempo, com o próprio Lira perdendo boa chance aos 33 minutos e com uma pressão do time acriano no fim.

Quando os times voltavam do intervalo e o mal recomeçava, Altemir aproveitou a indecisão de Luciano e ampliou o placar com apenas um minuto. O gol colocou os sertanejos em parafuso e desespero, levando o time a atacar sem objetividade. A missão de buscar o empate tornou-se ainda mais difícil aos 27 minutos, quando Luiz Eduardo foi expulso em lance bobo.

Fazendo bom proveito da vantagem numérica, o Galo Carijó ampliou o placar em mais um contra-ataque aos 47 minutos, com Eduardo marcando o gol o qual fechou o placar no Salgueirão.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo sábado (12), o Salgueiro volta a campo para encarar o Náutico, na Arena de Pernambuco, às 19h, num jogo dos desesperados do Grupo A da Série C, visto que ambos os pernambucanos ocupam as últimas posições na tabela. O Atlético, por sua vez, recebe a Juazeirense-BA na Arena da Floresta, às 19h do domingo (13).

Fonte: Futebol Interior

Foto: Manoel Façanha