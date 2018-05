Homem que tentou matar namorado da ex a facadas é condenado a 12 anos

O maior evento de estética corporal do país “Road Show Lipo Redux” será realizado em Rio Branco (AC), neste domingo (6), com o intuito de trazer novidades no seguimento ao público participante. Com a baixa oferta de cursos na área, no Estado, profissionais comemoram a vinda do evento.

De acordo com a fisioterapeuta Raquel Frota, a oferta de cursos de estética corporal é péssima no Acre. Por este motivo, os profissionais precisam se deslocar para outros Estados, o que aumenta o custo da profissionalização e consequentemente do tratamento que é oferecido aos clientes.

Raquel diz que o evento tem muito a agregar aos profissionais que já atuam na área e também aos que pretendem entrar no ramo. O Road Show, promovido pela RosasFarma, é uma qualificação para todos os públicos, profissionais da estética, estudantes da área, e, também, a população em geral.

Os palestrantes são profissionais renomados na área, dos quais três são fisioterapeutas e um é educador físico. Durante o evento serão tratados temas como redução de gordura localizada, tratamento de estrias e celulites, e os mais diversos tipos de tratamentos corporais.

Para Raquel, os temas tratados são da mais alta importância para a população em geral, e principalmente para o público feminino. “ É muito importante, pois muitas mulheres sofrem com esses problemas, e o evento traz soluções”, afirma a fisioterapeuta.

Os palestrantes convidados são: o diretor do Instituto Nessi de Massoterapia, André Nessi; a mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Cirurgia Plástica, Vilma da Natividade; a membro científica da Academia Brasileira de Estética, Priscila Palazzo e a fisioterapeuta especialista em Dermato Funcional, Micheline Sadde.

As inscrições para o evento podem ser realizadas na RosasFarma ou pelos telefones 98401-6883 e 3901-6311. O valor do curso é R$300, mas estudantes têm 50% de desconto.