Acre passa Rondônia e tem a segunda passagem aérea mais cara do Brasil

Os passageiros do Acre continuam sendo penalizados pela concentração do mercado aéreo em apenas duas companhias. O valor médio dos bilhetes aéreos pagos pelos passageiros do estado é o segundo mais caro entre todos os estados. Segundo os Indicadores do Mercado do Transporte Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em janeiro e fevereiro deste ano valor médio do Acre foi R$ 642,58, perdendo apenas para Roraima (R$ 677,42).

Considerando os números de janeiro deste ano, o Acre aparecia em terceiro lugar com o valor médio de R$ 622,40, conforme o ac24horas mostrou com exclusividade em 12 de abril deste ano. O aumento do valor médio das passagens pagos pelos passageiros do Acre em janeiro e fevereiro de 2017 foi de R$ 434,98, um aumento de 47,7%, conforme mostra imagem abaixo, em relação ao valor deste ano.

O valor médio pago pelos passageiros aéreas de todos os estados foi de R$ 363,34 considerando os meses de janeiro e fevereiro deste ano. A pesquisa revela ainda que o valor médio pago pelos passageiros de Cruzeiro do Sul, onde apenas a Gol oferece voos, foi de R$ 556,36, enquanto os de Rio Branco pagaram R$ 629,96.

Entre as companhias aéreas LATAM teve o menor valor este ano (R$ 641,77), seguida pela Gol R$ 642,97). No ano de 2016, quando o Acre tinha voos da Gol, Azul e LATAM (chama-se TAM nesta época), o valor médio pago pelos passageiros do estado foi de R$ 551,90.

FONTE: TUDO VIAGEM