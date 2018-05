Policiais do Bope deflagram operação “Longo Alcance” em municípios do Acre

A partir desta sexta-feira, 4, até o dia 9 de maio, quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) atenderá eleitores de Rio Branco, exclusivamente, no Ginásio do SESI. O atendimento ocorrerá de 8 às 17 horas, sem intervalo, inclusive no final de semana.

A estrutura montada no local compreende 30 guichês com capacidade para atender aproximadamente 1.200 eleitores por dia.

A ação conta com o apoio do Sistema FIEAC na cessão do espaço e visa atender aqueles eleitores que desejam solicitar os serviços de transferência de domicílio, emissão do primeiro título ou de regularização, caso tenham deixado de votar e justificar nas últimas eleições.