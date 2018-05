Preso suspeito de ordenar morte de jovem enterrado em cova rasa

A Polícia Civil apresentou na manhã desta sexta-feira (04), Thales Henrique Carneiro Pereira, vulgo “Samurai”. O jovem é suspeito de ordenar e participar da morte de Alexsandro de Souza Leitão, de 17 anos, encontrado enterrado em uma cova rasa no dia 23 de abril deste ano, no município de Tarauacá.

Segundo responsável pela prisão, Ricardo Casas, o suspeito estaria refugiado no bairro Adalberto Aragão, na cidade de Rio Branco. Mediante mandado judicial, a polícia o prendeu em uma residência do Beco do Sol. A investigação aponta que a morte de Alexsandro se deu por ser integrante de uma facção rival e ter sido flagrado alistando novas pessoas a facção a qual pertence no bairro Corcovado.

O corpo foi encontrado em uma cova rasa do mesmo bairro, parcialmente decapado. Foram necessária a intervenção de peritos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul para a retirada do cadáver. Para a conclusão do crime, ainda há duas pessoas suspeitas de terem participado a serem presas pela Polícia Civil.