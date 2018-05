O estatuto dos ativistas seletivos

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo, esteve no sábado, 28, em Cruzeiro do Sul, para realizar mais uma etapa das agendas de planejamento regional de sua gestão. A reunião de nivelamento conceitual e metodológico sobre seu plano de gestão teve a presença de membros e servidores do MPAC que atuam em toda a região do Juruá.

A oficina foi direcionada pelos servidores da Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica e teve a presença de diretores do órgão e do corregedor-geral do MPAC, Celso Jerônimo de Souza.

“Tivemos uma agenda muito positiva no Vale do Juruá, pois ouvimos nossos membros e servidores em relação às suas necessidades locais. Isso nos permite alinhar as ações do Ministério Público das regionais e compensar as ações necessárias à resolução das problemáticas locais”, destacou Kátia Rejane.

O Plano de Atuação do MPAC foi construído por meio de um processo onde se buscou ouvir o cidadão, por meio de audiências públicas e outros instrumentos que possibilitaram à instituição conhecer as necessidades da sociedade e pensar de que forma o Ministério Público, dentro de suas atribuições funcionais, pode atendê-las.

“Essa foi uma agenda de suma importância para as promotorias da nossa regional, para alinhar os pensamentos, buscar as peculiaridades locais, o senso crítico, as soluções. Acredito que esse debate afina um resultado eficiente”, frisou a promotora de Justiça Bianca Bernardes.

As oficinas de Gestão já foram realizadas nas regiões do Alto Acre, Purus e Juruá. As próximas agendas serão em Tarauacá/Envira e Baixo Acre.

“Aqui, pudemos tratar de assuntos internos e externos com a Administração Superior. Muito positiva essa interiorização do Planejamento Estratégico. Sem dúvida é uma agenda que só nos faz avançar para, cada vez mais, atender a justiça e a população”, frisou o servidor Cordolino Mota de Araújo.

Agência de Notícias do MPAC.