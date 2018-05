MPAC ingressa com ADIn contra lei que institui Estatuto da Família

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Sammy Barbosa Lopes, ingressou, nesta sexta-feira, 4, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) com pedido de Medida Cautelar inaudita altera pars, em face da Lei Complementar Municipal de Rio Branco nº 46, de 02 de maio de 2018, que institui o ‘Estatuto da Família’.

No mês passado, a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima (CAV); e o procurador de Justiça Álvaro Luiz Araújo Pereira, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias e Procuradorias Criminais; além dos promotores de Justiça Marco Aurélio Ribeiro, da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos; e Dulce Helena de Freitas Franco, titular da 13ª Promotoria de Justiça Criminal, haviam expedido recomendação para que a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, vetasse o Projeto de Lei n.º 03/2018 que, no entendimento do MPAC, apresentava diversas inconstitucionalidades nos artigos 2º, 9º e 11º.

A recomendação foi atendida. No entanto, no dia 26 de abril, a Câmara de Vereadores derrubou o veto. O Estatuto da Família considera família apenas núcleos formados por um homem e uma mulher e exclui outros arranjos familiares, inclusive, de casais homoafetivos.

Kelle Souza – Agência de Notícias do MPAC