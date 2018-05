Mais de 1.200 eleitores foram atendidos no SESI no mutirão

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou, nesta sexta-feira, 4, o atendimento aos eleitores de Rio Branco no Ginásio do SESI, no bairro Manoel Julião. Mais de 1.200 atendimentos foram realizados, entre regularização, emissão de título, transferência de domicílio e segunda via. O atendimento segue até o dia 9, quarta-feira, incluindo o final de semana, de 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço.

Na manhã desta sexta-feira, a presidente em exercício do TRE-AC, desembargadora Eva Evangelista, esteve no ginásio, acompanhando as atividades do primeiro dia. Ao lado da corregedora regional eleitoral, juíza Olívia Ribeiro e do juiz eleitoral da 1ª Zona, Anastácio Menezes, ela atendeu à imprensa e disse que “a organização para o atendimento ao eleitor é uma estratégia característica da Justiça Eleitoral para que os cidadãos sejam bem atendidos”.

O mutirão visa atender os eleitores de Rio Branco que necessitam de algum serviço relacionado ao título eleitoral antes do fechamento do cadastro, que, de acordo com a legislação, ocorre 150 dias antes das eleições. Aqueles que não procurarem a Justiça Eleitoral dentro do prazo só poderão solicitar a regularização e outros serviços após as Eleições Gerais de 2018.

A exceção é para os que buscam apenas a segunda via do título, cujo prazo é maior e se estende até o dia 27 de setembro. “A orientação do TRE é para que esses eleitores que necessitam apenas da segunda via compareçam ao cartório após o dia 9 de maio ou baixem o aplicativo e-Título para ter acesso ao título digital. Assim, evitarão filas”, destacou a corregedora.

Eleitores da extinta 10ª Zona Eleitoral também não precisam comparecer ao ginásio em razão do rezoneamento. A alteração da zona e das seções já foi realizada automaticamente pelo sistema, bastando apenas que os eleitores nessa situação solicitem a segunda via após o dia 9 de maio ou baixem o título digital.