Chuva alaga ruas centrais da cidade de Cruzeiro do Sul; assista vídeo

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Acre (Sescoop-AC) organizou no último dia 25 de abril o Encontro das Mulheres Cooperativistas. Com a presença de cooperadas dos principais municípios, o evento teve como objetivo trabalhar não somente o aspecto da gestão de excelência em suas respectivas cooperativistas, como também a autoestima e outros aspectos pessoais. ​

Um dos pontos abordados no encontro, que durou todo o dia, foi a educação financeira. Para Divani de Souza, gerente de Desenvolvimento Social da OCB Nacional, as mulheres tornam-se presas fáceis da indústria da propaganda, ao serem incentivadas a sempre consumir para não ficar de fora do padrão da moda.

Com isso, muitas deixam de fazer investimentos de longo prazo, como aplicar suas rendas numa poupança, assegurando um futuro de mais qualidade. De acordo com ela, o encontro teve como um dos objetivos principais tratar do empoderamento das mulheres cooperativistas.

“A gente veio conversar com as mulheres sobre diversos elementos que podem promover o seu empoderamento, a torna-la mais apta, mais consciente de seu papel no cooperativismo, com foco na liderança, quer seja no conselho fiscal, na diretoria”, diz Divani de Souza.

Mulheres guerreiras

Maria José da Silva é tesoureira da Cooperfarinha, que reúne os produtores de farinha do Vale do Juruá e sediada em Mâncio Lima. Ela lembra que nos últimos anos as mulheres passaram a ocupar cargos de chefia dentro da cooperativa. Segundo ela, as mulheres representam hoje 30% dos cargos de liderança.

“E nós continuamos tentando ganhar nosso espaço. Dizem, ‘ah, a mulher é sexo frágil’. Nada disso. Mulher é guerreira, mulher é forte”, ressalta Maria da Silva.

Para Leudemy Alves, da diretoria da Cooperiaco, que reúne famílias extrativistas de Sena Madureira, o cooperativismo é o melhor modelo econômico para o desenvolvimento das famílias cooperadas. De acordo com ela, o cooperativismo proporciona que várias cabeças, e não somente uma, tomem as decisões mais acertadas em benefício do coletivo.