Aphac comemora 25 anos com mais de três mil pessoas curadas do vírus da hepatite C

A Associação dos Portadores de Hepatites do Acre (Aphac) comemorou 25 anos de existência no último dia (3) de maio, figurando como a primeira associação de portadores de hepatites do Brasil, que vem desempenhando um forte trabalho para auxiliar as pessoas infectadas com o vírus e ajudar no tratamento que já possibilitou a cura de mais de três mil pessoas em todo o Estado.

Com sedes instaladas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá, o presidente da Aphac, Antônio Mariano destaca que nos últimos anos a entidade vem oferecendo uma série de benefícios aos portadores do vírus da hepatite, disponibilizando atendimento psicológico, cursos profissionalizantes, distribuição de cestas básicas e realização exames de elastografia hepática.

“A Aphac oferece testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, todos os dias em nossa sede — das 8h às 17h — de segunda a sexta-feira. Temos psicóloga nos dias de terça e quinta-feira. Realizamos 95 exames de elastografia hepática mensal e gratuita e temos convênios, cursos, gratuidade de transporte coletivo e rodoviário, bazares, arrecadação de alimentos”, destaca Antônio Mariano.

Segundo o presidente da Associação, as conquistas foram ampliadas nos últimos 13 anos, quando o deputado Heitor Júnior (Podemos) presidiu a Aphac e ao final de seu mandato se tornou um dos maiores colaboradores e mantenedores da associação. Mariano destaca que a principal conquistas de Heitor Júnior foi conseguir trazer uma nova medicação para os portadores de hepatite.

“O deputado Heitor Júnior participou de várias reuniões no Ministério da Saúde para conseguir trazer a terapia composta pelos medicamentos Sofosbuvir, Declatasvir e Simeprevir – um tratamento que tem um custo estimado em R$ 300 mil por paciente. Hoje temos três pessoas curadas dos vírus da hepatite C no estado, com a nova medicação”, ressalta o presidente Antônio Mariano.

De acordo com Heitor Júnior, outra linha de frente de sua atuação na Aphac ;e o apoio a pacientes que passam por transplantes. Ele afirma que cinco transplantados de fígado estariam realizando tratamento em Fortaleza, com a ajuda do gabinete do deputado. “Estamos em um projeto político que tem como objetivo ajudar auxiliar os portadores de hepatite e salvar vidas”, enfatiza.

Para ele, apesar do sofrimento da doença, atualmente os portadores de hepatite têm muito a comemorar. “Eu fui portador desse vírus, compreendo as agruras que essas pessoas passam. Eu alcancei a cura e quero levar essa possibilidade para o maior número de pacientes possível. Aphac completa 25 anos de muitas conquistas e avanços no combate à doença e auxílio aos pacientes”, destaca.