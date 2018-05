Secretários de Sebastião almoçam com Gleici, do BBB, no Rio de Janeiro e viram alvo de criticas de internautas

A milionária acreana, Gleici Damasceno, vencedora do BBB 2018, foi fotografada ao lado de dois secretários do governador Sebastião Viana, do PT, Andrea Zílio e Francisco Neupomoceno, o Carioca, no badalado Bar do Beto, na cidade do Rio (RJ).

Depois da fama, a ganhadora do BBB 18 virou o centro das atenções dos petistas, que não perdem a oportunidade de tirarem uma casquinha do sucesso da moça.

A imagem publicada nas redes sociais tem repercutido mal, mas a chefe da comunicação do Estado e o principal articulador e cabeça pensante do governo petista não parecem nenhum pouco incomodados com as críticas.

Nas interações, os internautas acreanos questionam a pauta da “reunião” , se o assunto tratado incluiu questões problemática que o Estado tem enfrentado nos últimos anos da atual gestão de Sebastião como, por exemplo, saúde e segurança pública.

Outros querem saber quem está pagando a conta dos petista: os cofres públicos, recursos próprios ou a milionária estaria esbanjando com os companheiros. Importante destacar que ambos (secretários de governo) ganham por mês a média salarial de R$ 21 mil. Antes da fama dificilmente algum desses atenderiam a moça da periferia da baixada da Sobral, agora milionária e famosa caiu na graça dos “poderosos do Acre”.

“Enquanto o Acre enfrenta uma das maiores crises de sua história, momento em que a violência está fora de controle e a saúde dos acreanos na UTI. É interessante ver uma reunião dos secretários no bar do Beto”.

Além dos companheiros de partido e “amigos”, Gleici aparece na foto ao lado da mãe e do namorado Vagner e outras três pessoas.