Prefeita Socorro Neri prestigia Congresso da Associações de Moradores de Rio Branco

A prefeita Socorro Neri participou nesta quinta-feira, 3, da abertura do 1º Congresso Estadual Extraordinário da Federação das Associações de Moradores do Acre em 2018 (FAMAC). Realizado no auditório do Palácio da Justiça com apoio da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMARB) o encontro teve como objetivo debater o Estatuto da FAMAC, discutir políticas públicas para áreas como saúde, segurança, saneamento e mobilidade urbana, além reformulação do Estatuto da FAMAC. O evento reuniu lideranças da capital e interior, gestores municipais e Governo do Estado, representantes do poder legislativo, e contou com a participação do presidente da Confederação Nacional e do secretário Adjunto de Estado de Administração, Irailtom Lima, naquele ato, representando o governador Tião Viana. Representantes dos gabinetes dos deputados Raimundo Angelim, Ney Amorim e do senador Jorge Viana, também estiveram presentes.

Ao falar aos congressistas, a prefeita Socorro Neri destacou a importância da relação de parceria entre poder público e comunidade. “Um dos legados deixado pelo nosso ex-prefeito Marcus Alexandre, que se aproximou e construiu essa relação de diálogo, apoio e fortalecimento do Movimento Comunitário. Esse é o momento para que façamos o resenho desse diálogo, que deve ser pautado o interesse público”, disse Socorro Neri.

Ao abordar as questões pertinentes às políticas municipais, a prefeita de Rio Branco destacou que “O problema dos municípios brasileiros requer uma revisão do pacto federativo, que ao longo dos anos, tem colocado sobre os municípios uma demanda além de sua capacidade”.

Irailtom Lima lembrou a importância do evento no momento em que o Brasil terá que lidar com o corte de investimentos na Saúde e Educação. “Enfrentamos um momento em que o que está em jogo são as prioridades da políticas públicas. O movimento comunitário tem papel fundamental no debate que pode definir essas prioridades”, disse Socorro Neri ao parabenizar a inciativa da FAMAC “Tenho convicção com unidade, compartilhando reponsabilidades, vamos avançar, concluiu a prefeita.

As propostas, resultados do debate, serão encaminhadas aos gestores e futuros gestores e parlamentares. “Ao final do encontro, teremos elaborado documento onde apresentamos demandas e anseios do movimento “, declarou a presidente da FAMAC, Terezinha Santana.

No Acre, pela segunda vez, o presidente da CONAM avaliou o encontro como muito positivo “As filiadas locais têm exercido papel fundamental no acompanhamento das políticas e apresentação das demandas da comunidade. Daqui sairão proposições importantes que vão permitir avançar.