Novo horário de atendimento nas delegacias já está em vigor

As inscrições para o maior festival de música estudantil acreano tem início nesta quinta-feira, dia 3 de maio. Nesta edição, além de alunos do ensino médio das redes pública e particular de Rio Branco também poderão participar estudantes das universidades e faculdades particulares.

As inscrições podem ser efetuadas nas próprias escolas das redes estadual e privada e ainda nas instituições de ensino superior. Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 13 e máxima de 29 anos completos até a data da etapa final do evento.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar um vídeo gravado com a música que será apresentada para o público. O material deverá ser entregue por meio de um dispositivo móvel ou aparelho celular.

Os candidatos poderão concorrer com músicas autorais, interpretações individuais e com banda. Podem se inscrever alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares e, também, universitários de Rio Branco.

Serão premiados os três primeiros colocados, sendo R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. A premiação será a mesma para os candidatos de ensino médio e nível superior. O vídeo mais curtido na página do FEC no Facebook receberá um prêmio no valor de R$ 500,00. A torcida mais atuante de cada participante também será premiada, com um kit de Rádio Escolar.