Janaina Furtado decreta o fim do “clube do bolinha”

Acabou o “Clube do Bolinha”, onde mulher não entra. Com a candidatura da vereadora Janaína Furtado (REDE-TARAUACÁ) ao governo, quebrou-se o ciclo de só haver candidaturas masculinas disputando o cargo. Janaína (foto) é uma combativa mulher nascida nas barrancas do Rio Muru e tem se destacado nas lutas sociais, no município de Tarauacá. Era até estranho para o público feminino, maioria no eleitorado acreano, não ter uma mulher disputando a vaga mais alta do Executivo. O seu adversário maior não é sua imagem, seu currículo, mas o fato de fazer a disputa por um partido pequeno, sem estrutura nos municípios e pouco tempo de televisão. Mas só o fato de ter uma mulher como candidata já é um avanço. Não duvidem nunca das mulheres!. Vocês não sabem do que elas são capazes! Registro como uma boa nova.

PROFISSIONAL COMPETENTE

A jornalista Andréia Forneck deixou a PMRB dando conta do recado. É responsável por forjar a imagem do Marcus Alexandre do gestor madrugador e trabalhador, uma espécie do genro perfeito. Teve uma relação aberta e franca com todos os setores da imprensa e isso a ajudou.

NOVO DESAFIO

O seu novo desafio na campanha do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), será mostrar para a opinião pública que não será a continuidade do falido projeto da florestania.

SOCORRO CAMELO

A nova Assessora de Imprensa da PMRB, jornalista Socorro Camelo, foi minha colega de redação em jornais da cidade, sempre se pautou pela seriedade, bom texto, sabe que terá muito trabalho na defesa da prefeita Socorro Nery, por o ano ser eleitoral. Sucesso!

FALADEIRA NA JUSTIÇA

Denunciada pela PGR, a senadora faladeira e dona da verdade, Gleisi Hoffmann, presidente do PT poderá se tornar ré, o que deixará o seu partido ainda mais fragilizado na disputa eleitoral.

CANALHICE EXPLÍCITA

Não votei na chapa do Temer, mas endosso sua ida até onde aconteceu o incêndio em São Paulo. Canalhice se cobrar dele, que mal sentou na cadeira, uma política habitacional. Não se fala nos movimentos canalhas que cobravam 400 reais de cada morador de um prédio público invadido. Quanta hipocrisia! Nada mais hipócrita que uma esquerda rancorosa.

VERSÃO OFICIAL

Registro a versão do Porta-Voz do governo, jornalista Leonildo Rosas, de que não está havendo rapa nos celulares dos assessores do governo para contenção de despesas. E que a medida foi tomada em 2012. Como a fonte não me autorizou por o seu nome, fico com a versão oficial.

QUADRO MAIS FORTE

A chapa da oposição a deputado federal é muito forte. Com a candidatura do Dr. Edson (PMN), ficou mais forte ainda e quem quiser conseguir uma vaga pense em torno de 15 mil votos.

NEM TANTO AO MAR

A oposição precisa focar o seu discurso em atos negativos específicos do governo. Não pode simplesmente dizer que nada foi feito na Educação. Tem o programa “Quero Ler” com mais de 50 mil alfabetizados, escolas foram construídas, ampliadas, salas de aula climatizadas. Nem tanto à terra e nem tanto ao mar. Oposição tem de ser dura, mas sem generalizar.

ELEFANTE BRANCO

O deputado Jairo Carvalho (PSD) diz que a AGEACRE – cabide de emprego do governo – e que só vive de multar taxistas, estará com seus dias contados, caso a oposição chegue ao poder. Não deveria ter sido criada. É mais um dos elefantes brancos que inchou a máquina estatal.

A QUE PONTO SE CHEGOU

A população cansou de esperar e está tapando os buracos nas ruas de Cruzeiro do Sul. A que ponto se chegou, na administração do prefeito Ilderlei Cordeiro! O ex-prefeito Vagner Sales, hoje seu adversário, deve estar rindo desta bagaça. Aliás, ri sem razão, foi o seu criador.

INFORMAÇÃO PARA CHECAR

A informação que chega é que a EMURB vai usinar o seu material asfáltico na empresa. Fala-se que, que isso encarecerá o processo em torno de 20%, de que se fosse feito na iniciativa privada. É umdao para a prefeita Socorro Nery checar a veracidade.

NÃO É ISSO QUE A ELEGERÁ

A “Marcha contra o Crack”, promovida pela ex-deputada federal Antonia Lúcia, é meritória por despertar a população e autoridades para o problema. Mas em termos de ajuda para a sua campanha a Federal o reflexo é zero. Ela que trate de fazer uma campanha profissional.

MAIS AZEITADAS

Dos ex-secretários estaduais, os dois que estão com as campanhas mais azeitadas para deputado estadual são o Gemil Junior e o Pedro Longo. Possuem as maiores estruturas.

ESTÁ NO JOGO

O ex-deputado Chico Viga (PHS) entrou no jogo para deputado estadual com o apoio de dois vereadores, o Juruna (PHS) e o Raimundo Neném (PHS). Fora isso tem a sua base eleitoral.

PUXADORES DE VOTOS

Manuel Marcos (PRB) e Jarbas Soster (PHS) serão os grandes puxadores de votos da chapinha dos nanicos da FPA. A chapa faz um Federal garantido e brigará na sobra pela segunda vaga.

VOTO PULVERIZADO

A eleição deste ano para deputado federal tem um componente novo, o de ter bem mais candidatos que na última eleição, o que leva a crer que não se verá votação estourada. Quem pensar em 60 mil, 50 mil, 45 mil votos, pode ir enrolando a bandeira que será difícil chegar nestes tetos.

NÃO TEM ESPAÇO

Não teve antes e não terá durante a campanha espaço nesta coluna para fatos falsos criados para prejudicar os candidatos, principalmente, os que disputam o governo. O espaço será aberto a todos, mas com a ressalva de que não haverá guarida para a ofensa moral. Jamais!

BATALHA DOS NÚMEROS

Um fato paralelo a toda a eleição é a batalha de informação entre as assessorias dos candidatos majoritários. E cada assessor divulgando que reuniu multidões. Eu tenho muito cuidado com estes números, quase sempre superfaturados para alavancar a imagem da candidatura para quem o assessor trabalha. Prefiro trabalhar com informação neutra.

VOTOS DOS GROTÕES

A candidata a deputada federal, Charlene Lima, está correndo em busca de votos. Recentemente esteve em Santa Rosa montando parcerias e participou até como jurada de um concurso de Miss. A estratégia é válida, por ser candidata nova, tem que se fazer conhecida.

SEM DÚVIDA ALGUMA

Não me chegou ainda nenhuma denúncia formal de pressão dentro no DETRAN para obrigar os servidores a votar no candidato a deputado estadual, Pedro Longo, mas se chegar, aviso que publico. Dele ou de qualquer outro.

PUXADOR EE VOTOS

Um dos mais ativos e inflamados coordenadores da candidatura do Márcio Bittar (MDB) ao Senado é o ex-prefeito Mauri Sérgio, da cúpula regional do MDB. É o seu puxador de votos.

SILÊNCIO TUMULAR

Depois que o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), se posicionou a favor do “Estatuto da Família”, os petistas que vinham fazendo uma algazarra contra a oposição fecharam a boca. Como se diz no popular: “ficaram pianinho!”. Não falaram mais do assunto.

VELHO DITADO

Pimenta no rabo dos outros é refresco. A condenação só vale para a oposição? Muito gozado!

COMO É QUE PODE?

Como é que o combate à criminalidade pode dar certo, no Jordão? Existe um Policial Civil.

GUERRA DA SÍRIA

O deputado Jairo Carvalho (PSD) narra que ao entrar no setor de ortopedia do Pronto Socorro teve a impressão que estava na guerra da Síria, em meio a escombros e pacientes jogados. Com a palavra, o secretário de Saúde, Rui Arruda, para confirmar ou não a denúncia formulada. Quem cala, consente.

MAIOR ABANDONADO

O deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) reclamou que os servidores do PRÓ-SAÚDE se sentiram abandonados pelo governo e ALEAC na defesa do seu projeto, no julgamento da inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça. “Não tivemos direito à defesa”, protestou.

BR-364

Recebo postagem do Superintendente do DNIT, Thiago Caetano, de que o trecho do Rio Liberdade- Tarauacá, na BR-364, que tanta critica vem recebendo pelo péssimo estado em boa parte do trecho, deverá sofrer uma ação do órgão já a partir deste mês. O Thiago é o tipo do burocrata que deu certo. Nunca deixa de dar uma resposta ante uma crítica e não se limita a ficar no gabinete. Fez uma coisa certa: separou o ativismo político da sua profissão. Em alguns momentos vestia mais a camisa de cão eleitoral do Gladson Cameli, que da sua instituição.