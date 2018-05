Inscrições para professor substituto da Ufac encerra nesta quinta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial do Estado, no dia 24 de abril, edital anunciando leilão em Senador Guiomard.

São mais de 40 veículos, entre automóveis e motocicletas, aptos à circulação, retidos em operações de fiscalização, que não foram resgatados por seus proprietários.

O leilão será realizado no dia 8 de maio, às 9 horas, no auditório do salão da Paróquia Nossa Senhora das Graças, localizado à Rua Três de Maio, 1498, no Centro do município.

Os interessados em participar do certame devem realizar cadastro no site oficial da leiloeira ou no Pátio de Veículos Removidos da 7ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Senador Guiomard, situado na Rua Hermes Batista Cavalcante, no nº 978, bairro Maria Fernandes.

Para realizar a inscrição e visitação dos veículos, é necessário apresentação de documento de identificação oficial com foto, CPF ou CNH e Comprovante de Endereço, juntamente com as respectivas cópias.