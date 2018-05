Conselho de Educação Física segue com inscrições abertas para concurso

A polícia apresentou na tarde desta quinta-feira (03), James Carlos da Silva, de 47 anos. Ele é suspeito de assassinar Wesley de Morais Gondim, de 29 anos. O crime aconteceu no dia (09) de março deste ano, no bairro Jorge Lavocat, na periferia de Rio Branco. O corpo da vítima foi encontrado sem as orelhas.

O suspeito foi preso em uma ação deflagrada pela Delegacia de Homicídios (DHPP), no bairro Seis de Agosto. Segundo as investigações, Wesley de Morais era dependente químico. A vítima teve as orelhas decepadas e recebeu dois tiros na cabeça. Familiares informaram o jovem reclamava de receber ameaças.

A família destaca ainda que não matinhas contato constante com a vítima e não souberam informar qual motivo ou quem o ameaçava. Após investigações e ouvir possíveis testemunhas, o delegado, Remulo Diniz, conseguiu chegar ao suspeito e mediante comprovação da possível autoria do assassinato.

A pedido do delegado, o poder judiciário expediu o mandado de prisão que foi cumprido por uma equipe da delegacia de homicídios. James Carlos da Silva, que é acusado pelo crime, teria carregado o corpo da vítima em um carro de mão cerca de 250 metros até o local onde foi encontrado por populares.