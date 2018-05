Conselho pode aprovar aumento na tarifa de ônibus hoje em Rio Branco

Em virtude da ausência da prefeita Marilete Vitorino e da impossibilidade do vice Chico Batista assumir a prefeitura de Tarauacá, por ser pré-candidato a deputado estadual, o Juiz de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá, Guilherme Fraga, assumiu no final da manhã desta quarta-feira (02) a prefeitura.

De acordo com a linha sucessória, na impossibilidade do vice Chico Batista, o próximo a assumir seria o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Tadeu (PCdoB), mas por estar viajando, o Juiz de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá, Guilherme Fraga, assume.

O magistrado ficará no cargo até sexta-feira (4) quando a prefeita Marilete Vitorino retorna para a cidade.

Há três anos e quatro meses atua como Juiz no município e pela primeira vez assume a chefia do Executivo, como previsto na legislação em caso da ausência da titular, do vice-prefeito e do presidente da Câmara de Vereadores.

O prefeito em exercício informou que ainda não formatou a agenda à frente da gestão, mas adiantou que pretende se reunir com secretários e com o promotor da cidade para contribuir com as atividades desenvolvidas pelo poder público.

“É uma honra colaborar com a cidade que me acolheu. Cumprirei com as minhas obrigações legais, como previsto em nossas leis”, afirmou Guilherme Fraga.