AGU diz que pedido do Acre para ressarcimento por ajuda humanitária prescreveu

Dando continuidade as agendas para prestar constas de três anos de seu mandato a deputada federal Jéssica Sales (MDB) visitou 18 comunidades ribeirinhas de Marechal Thaumaturgo. Ela conversou com a população e fez um balanço dos recursos que destinou ao município e falou dos novos investimentos que deverão chegar nos próximos meses por intermédio de suas indicações de emendas parlamentares e recursos extraorçamentários.

Um exemplo das conquistas de Marechal Thaumaturgo através do mandato de Jéssica Sales, é a construção de uma Unidade Básica de Saúde no valor de R$ 408 mil – que deverá ser entregue à comunidade Triunfo para levar atendimento de saúde com mais dignidade para mais de 100 famílias da localidade. “Não tenho dúvida que é uma grande conquista para aquela população que precisava percorrer grande distância em busca de consultas médicas”, diz Jéssica.

Durante seus três primeiros anos de mandato, Jéssica Sales dividiu seu tempo com os trabalhos em Brasília e as agendas nas comunidades do interior do Estado. A parlamentar destaca que “a política se faz de perto, dialogando com as pessoas, ouvindo as necessidades de cada comunidade e intercedendo no que for possível para proporcionar mais qualidade de vida e conforto para os mais humildes. Este foi o aprendizado que veio dos meus pais Vagner e Antonia Sales”.



Jéssica Sales destaca que a gratidão, consideração e respeito que tem pelas pessoas que lhes confiaram o mandato faz com que ela supere o cansaço das longas viagens semanais entre Acre e Brasília e ainda tenha disposição para fazer um trabalho parlamentar que conta com a participação popular. “Depois de horas de voo de Brasília a Cruzeiro do Sul, enfrento viagens de barco de até 10 horas, para chegar às localidades mais distantes para ouvir o cidadão”.

“Esta é a forma que encontrei para manter o eleitor informado de tudo que acontece no meu mandato. Estando próxima do povo, eu acredito que estou refirmando o meu compromisso com todos que me confiaram a missão de representá-los na Câmara dos Deputados. Não quero passar pelo parlamento como mais um deputado. Eu quero ser um parlamentar que contribui verdadeiramente com as conquistas do meu Estado”, enfatiza Jéssica.

Acompanhada do amigo Rabdson, do vereador Zeca do Assis, os ex-vereadores Orleildo, Dedé e Jamisson, o vereador de Cruzeiro do Sul, Romário Tavares, o prefeito Isaac Pianko, o vice Valdélio, Jéssica Sales visitou as comunidades Porangaba, Triunfo, Fazenda Cachoeira, Pau Brasil, Fazenda Natal, Pedra Pintada, Foz do Breu, Adão e Eva, Foz do São João, Tapaúna, Acuriá, Jardim das Palmas, Águas Belas, Volta Grande, Morro da Glória, Pedra Alta , Betânia e São Luíz.