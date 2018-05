Prefeitura de Cruzeiro do Sul pinta com tinta preta frases de protesto em ruas da cidade

A prefeitura de Cruzeiro do Sul apagou, na manhã desta quarta-feira, 02, as frases de protesto de integrantes do Movimento Brasil Livre escritas em duas ruas do Centro da cidade na noite de ontem, 01.

“SOS CZS”, “cidade dos buracos”, “menos cargos comissionados mais salários em dias”, escreveram ontem os manifestantes. O protesto ocorreu ao lado da praça central no momento em que a prefeitura promovia um show.

O funcionário da prefeitura usou tinta óleo preta para pintar as frases. Até os buracos foram circulados com a tinta. Dois funcionários permanecem de plantão no local pela manhã como se fossem fiscais para verificar se os manifestantes não voltarão a protestar.

“Eu acho esse ato de censura bastante revoltante. Nós estávamos aqui de forma pacífica e silenciosa, mas que graças a Deus repercutiu bastante”, protesta Caio Campos, um dos líderes MBL em Cruzeiro do Sul.

Ele afirmou que o movimento ainda tem tinta suficiente, apesar da quantidade enorme de buracos na cidade, para pintar as ruas de Cruzeiro do Sul e que os manifestantes voltarão a protestar.