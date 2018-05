Janaína Furtado, de Tarauacá, deve ser o nome da Rede para a disputa do governo do Acre

A Rede Sustentabilidade terá uma mulher como pré-candidata ao governo do Acre em 2018. Trata-se da vereadora Janaína Furtado, que está em seu segundo mandato no parlamento mirim de Tarauacá.

Nascida na comunidade do Conceição, Rio Muru, em Tarauacá, em 14 de setembro de 1987, de onde saiu para a cidade aos 13 anos de idade, Janaína deve ser a escolhida do partido da também acreana Marina Silva para disputar o cargo de chefe do Palácio.

Em entrevista ao jornalista Evandro Cordeiro (Blog do Evandro), a vereadora da Rede falou sobre sua trajetória e disse ter plena consciência do desafio que é concorrer ao cargo de governadora do Acre.

“Eu sou a única parlamentar do partido, mulher, jovem e compreendo a política como um instrumento para unir as pessoas e servir ao povo. Mas ainda estamos construindo isso. Vamos dialogar dentro do partido, porque é uma dimensão política de uma dimensão imensa. Primeiro ponto: conversar com o povo e apresentar nossas propostas para governar o Acre. E pretendemos dizer que essa polarização entre essas forças conservadoras que dominam o cenário político precisa ser superada com uma visão política centrada nos seres humanos desse Estado”, afirmou.

Janaína vai integrar a chapa majoritária da Rede Sustentabilidade no Acre que já tem o professor Minoru Kinpara como pré-candidato ao Senado.

Além de Janaína Furtado, estão na disputa no período pré-eleitoral, o progressista Gladson Cameli; David Hall (Avante), Lyra Xapuri (PRTB), Marcus Viana (PT) e Ulysses Araújo.