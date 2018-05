Homem morre dentro de viatura do Samu após ser baleado no Jacarandá

Uma das linhas de investigação da Delegacia de Homicídios é de um possível crime passional no caso do motorista do UBER, Arthur da Silva a Melo, de 26 anos, encontrado queimado dentro de um veículo na estrada do Quixadá, na última segunda-feira (30), em Rio Branco.

Segundo o delegado Remulo Diniz, duas linhas estavam sendo investigadas, sendo uma delas, latrocínio e a segunda hipotese que tomou força com base nas investigações, um crime passional.

“Nos não podemos dar muitos detalhes para não atrapalhar o andar das Investigações, mas a hipótese mais forte que temos sobre esse caso é de um possível crime passional, um caso particular, que nada tem haver com disputa entre facção criminosa. Em breve teremos maiores novidades”.

O Instituto Médico Legal (IML), ainda está em processo de conclusão de exames para a confirmação oficial de que o corpo encontrado dentro do veículo era mesmo do motorista do Uber, Arthur Melo. Porém, devido ao seu desaparecimento e a propriedade do carro, a polícia já o considera como vítima.

Como o crime aconteceu em um lugar distante e de pouco movimento, a delegacia não pode contar com imagens de câmeras de segurança o que dificulta nas investigações.