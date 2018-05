Festival Estudantil da Canção abre inscrições nesta quinta-feira (3)

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) informa que do dia 4 a 9 de maio o atendimento aos eleitores de Rio Branco ocorrerá, exclusivamente, no Ginásio do Sesi, localizado no bairro Manoel Julião.

O local contará com uma estrutura com 30 guichês com capacidade para atender 1.200 eleitores por dia, de forma ininterrupta, incluindo o sábado e o domingo. O atendimento em todos os dias ocorrerá de 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço.

A ação visa atender aqueles eleitores que desejam solicitar os serviços de transferência de domicílio, emissão do primeiro título ou de regularização, caso tenham deixado de votar e justificar nas últimas eleições. O prazo final é 9 de maio, quando o cadastro eleitoral fecha para as eleições. Após esse prazo nenhum dos serviços mencionados poderá ser requerido até a realização das Eleições de 2018.

Dia 9 de maio também é o último dia para os eleitores transexuais e travestis solicitem a inclusão do nome social no título de eleitor e atualizem a identidade de gênero no cadastro eleitoral.

O TRE/AC informa, ainda, que os eleitores da extinta 10ª Zona Eleitoral não precisam comparecer ao Ginásio do Sesi para obter o novo título de eleitor. As alterações referentes ao número da zona e seção já foram feitas automaticamente pelo sistema, ou seja, os eleitores não estão irregulares em razão do rezoneamento e poderão apenas solicitar a segunda via do título de eleitor, o que poderá ser feito após o dia 9 de maio, tanto no cartório quanto pelo aplicativo.

Saiba mais sobre os serviços que estarão disponíveis no Ginásio do SESI até o dia 9 de maio:

Emissão de título – A obtenção do título de eleitor é obrigatória para todos os cidadãos maiores de 18 anos. É facultativa para aqueles entre 16 e 18 anos, com mais de 70 anos, e analfabetos. Caso haja interesse, os jovens com 15 anos podem solicitar o título se até o dia da eleição completarem 16 anos.

Transferência – Para requerer a transferência do título o cidadão tem de residir há pelo menos três meses no domicílio atual e também ter completado um ano da data da emissão do título ou da última transferência.

Regularização – Quem deixou de votar em três eleições consecutivas ou quem não realizou o recadastramento biométrico obrigatório nos municípios onde houve convocação, tiveram seus títulos cancelados. Esses precisam regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. Do contrário não poderão votar em outubro.

– Para ser atendido, o eleitor precisa comparecer portando um documento oficial com foto, comprovante de endereço recente e o título de eleitor, se tiver. Homens maiores de 18 anos que irão solicitar a primeira via do título deverão apresentar também o certificado de reservista.