Corrida do Trabalhador reune centenas de atletas nas ruas de Rio Branco

O Dia em homenagem ao Trabalhador foi comemorado em Rio Branco, correndo.

500 pessoas participaram na manhã de ontem (1) da I edição da corrida do Trabalhado, promovida pela Federação das Indústrias do Acre e organizada pela Acre Running, empresa especializada na organização de eventos esportivos.

A largada e a chegada aconteceram na frente da FIEAC, na avenida Ceará, Estaçao Experimental, onde foi montada uma grande estrutura com portal inflável, podium personalizado, praça de alimentação e DJ para animar os atletas.

A prova foi disputada em duas distâncias: 5 km e 10 km, nas categorias masculino e feminino para comunidade e industriários.

O percurso envolveu toda avenida Ceará até a rotatória do Parque Tucumã, com todo o trecho sinalizado e com pontos de distribuição de água e balizamento.

Para os primeiros colocados em cada categoria, alem do troféu e medalha, foram entregues prêmios em dinheiro, no valor de R$ 500.

As corridas de rua em Rio Branco se tornaram um dos eventos mais prestigiados pela comunidade com a participação de pessoas de todas as idades.