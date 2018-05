Acre vacinou menos de 1% da contra a gripe; apenas 100 pessoas imunizadas

Foram registradas 1.695.607 inscrições, segundo Inep

Cerca de 80% das 1.695.607 de pessoas inscritas no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 2018 buscam o certificado de conclusão do ensino médio. Foram 1.339.281 inscritos para este nível. Outras 356.326 pessoas (21,01%) buscam certificado de conclusão do Ensino Fundamental. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (30).

Em 2018, o Encceja Nacional registrou quantidade recorde de interessados: um total de 1.695.607 inscrições. Em 2017, 1.573.862 pessoas se inscreveram para o Encceja Nacional e, em comparação com o número de inscritos para a edição 2018, houve crescimento de 7,6%. A quantidade de municípios onde será aplicado o Encceja Nacional também aumentou, passando de 564, em 2017, para 592 em 2018.

Dúvidas sobre o Encceja

Apesar da importância do exame, muitos estudantes da modalidade EJA ainda desconhecem parte do processo e da celeridade para a conclusão da educação básica que o exame pode trazer. “Conheci o Encceja há pouco tempo por um colega de turma que vai fazer. Não me inscrevi este ano, mas achei interessante porque, se eu conseguir uma boa nota, já consigo a minha certificação”, destaca Roberto de Oliveira Alexandre, 31 anos.

Estudante do Colégio Rui Barbosa, Roberto é bolsista EJA do Educa Mais Brasil e está concluindo a primeira etapa do curso – equivalente ao primeiro ano e metade do segundo ano, ambos do Ensino Médio. Até 2019, o estudante concluirá o terceiro ano e poderá se inscrever na próxima edição do Encceja.

Graduação com o Encceja

Para os estudantes que se encontram na situação de Roberto, preparar-se para a próxima edição do Encceja continua sendo uma alternativa a se considera. Quem obtiverem a certificação ao final do processo, poderá solicitar isenção no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As inscrições do ENEM 2018 serão iniciadas às 10h do dia 07 de maio e irão até 18 de maio, às 23h59.

Com uma boa pontuação no ENEM, é possível se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (SISU), uma das principais portas de entrada para as universidades públicas brasileiras, e também no Programa Universidade para Todos (ProUni).

Provas do Encceja 2018

As provas do Encceja Nacional 2018 serão aplicadas em 5 de agosto, nos turnos matutino e vespertino. São aplicadas uma redação e quatro provas objetivas, com 30 questões cada. Entre os requisitos para a certificação está a pontuação mínima de 100 pontos nas áreas de conhecimento.

Tunísia Cores – Ascom Educa Mais Brasil