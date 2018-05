Abril registrou 31 assassinatos no Acre; cúpula da Segurança Pública fala em redução

Cansados de tanto descaso e da enorme quantidade de buracos na cidade de Cruzeiro do Sul, integrantes do Movimento Brasil Livre na cidade resolveram protestar na noite desta terça-feira, 01, contra a prefeitura do Município pintando as ruas centrais da cidade.

“SOS CZS”, “cidade dos buracos”, “cargos comissionados salários em dias”, escreveram os manifestantes em uma das vias do Centro da Cidade ao lado praça central. Em uma outra rua, eles pintaram os buracos e cobraram investimentos do dinheiro arrecadado a partir do IPTU.

Enquanto acontecia a manifestação, a prefeitura se preparava para realizar um sorteio de cinco salários mínimos em um show na praça central em alusão ao Dia dos Trabalhadores, uma contradição para uma prefeitura que atrasa salários de servidores terceirizados desde novembro, diz Caio Campos, um dos líderes do MBL em Cruzeiro.

“A falta de compromisso do prefeito tem se refletido nas ruas. Nós estamos vivendo um caos. Há pessoas com salários atrasados enquanto vai haver sorteio de cinco salários mínimos.”