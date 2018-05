Programação especial marca o Dia do Trabalhador na cidade de Brasileia

A festividade do Dia do Trabalhador teve início pela manhã, com a pregação da palavra com o Pastor Willes Maia, em seguida a Missa Campal ministrada pelos Padres Gilberto e Renato. Foi servido almoço para toda a população presente e na parte da tarde teve início o torneio de futebol.

O evento aconteceu no Km 26, é uma realização da Prefeitura de Brasileia juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) em parceria com empresários e comunidade local.

A Prefeita Fernanda Hassem falou a respeito da atividade realizada na agrovila. “Este é o segundo ano consecutivo que é realizada a festa do Dia do Trabalhador na agrovila do Km 26, onde é uma comunidade muito forte e reside mais de 200 famílias e fica como um núcleo de atendimento aos nossos amigos da área rural e urbana. A atividade foi preparada com muito carinho pela equipe do sindicato e da prefeitura com objetivo de confraternizar com a comunidade e fazermos uma reflexão a respeito de tantos desafios que encontramos diariamente para poder trazer melhorias para a população do município”, finalizou Fernanda.

O evento contou com uma ampla agenda de atividades das mais diversas, desde as culturais, como shows de artistas regionais, apresentações de dança e uma programação exclusiva para a criançada, até as atividades esportivas, como torneios e competições. Os nossos artesãos, comerciantes e cozinheiros também não ficaram de fora, barracas foram dispostas em todo o local onde o evento foi realizado, visando fomentar a economia solidária, em parceria com a Secretaria de Estado de Pequenos Negócios.

O representante da comunidade, Evaldo Nobre, falou da importância do evento. “Uma festa dessa é muito importante para os trabalhadores e comunidade em geral, pois eles são dignos por conta de todo o esforço que realizam durante ano”, finalizou Evaldo.