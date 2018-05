Governo prejudica a população por não licitar obras de hospitais com recursos destinados por Alan Rick

Um gestor público tem o direito de não concordar ou não gostar da conduta política deste ou daquele parlamentar. Mas não tem o direito de não fazer uma obra pública por conta do mau humor. Desde 2015, o deputado federal Alan Rick (DEM) – foto – conseguiu a liberação de 4 milhões de reais a serem usados na recuperação do Hospital João Câncio, em Sena Madureira. A obra não saiu até hoje, porque o governo não fez a licitação. Em 2016, o mesmo parlamentar, liberou 2 milhões de reais em uma emenda para a área de saúde, em Acrelândia. A obra também não ocorreu por o governo não licitar. Eu, por mais que avalie, não consigo entender este tipo de comportamento, já que o povo é que seria beneficiado. Governos passam e as obras ficam. E para complicar ainda mais qualquer entendimento, não se dá uma explicação aos dois fatos. Continua a se dar o calado por resposta. Lamentável! Lamentável!

Conta a do papagaio

Um parlamentar contava ontem que está uma “pindaíba” a pré-campanha do candidato ao governo, Gladson Cameli , e que até despesas pequenas são pagas por assessores. Acha que, é no mínimo para disfarçar e afastar os candidatos pidões. Piada de português ou do papagaio?

DEVE SER POR ISSO

Deve ser por isso que as assessoras do Gladson Cameli (PATRIOTAS) não atendem telefonema.

RIFA E COTA

O parlamentar diz que chegou a pensar em propor uma cota ou a rifa de um carneiro para angariar fundos para a campanha. Quem não quiser ver nada publicado não me conte.

NAS BRENHAS

O candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), anda pelas brenhas. Nests dois últimos dias esteve na localidade Restauração, onde dormiu, e seguiu direto para Marechal Taumaturgo. Começou a campanha.

CAFEZINHO COM A CORDA NO PESCOÇO

O governo começou fazer um rapa dos celulares de assessores. Um deles que teve o celular tomado me disse ontem em tom de pilheria que, a próxima “grande medida de contenção” deve ser cortar o cafezinho: “está com a corda no pescoço.” Podia mandar desligar os bebedouros e geladeiras para economizar energia, completou, em tom de desabafo.

QUEM SABE?

A retirada dos celulares de alguns assessores, quem sabe não é um pedido cifrado para que entreguem os cargos? Indagou a fonte. Faz sentido, muito sentido, tipo: a porta está aberta.

VALE PARA TODOS

O candidato que chegar a um presidente de partido atrás de ajuda de campanha e este negar, o chame na cara de mentiroso. Os grandes partidos abocanharam um naco grande do bilionário Fundo de Participação Partidária. É só acessar o Google para saber o valor exato.

DIFERENÇA NOTÁVEL

A assessoria do candidato a governador, Marcus Alexandre (PT), pelo menos neste início de pré-campanha é bem mais ativa do que a do candidato Gladson Cameli (PROGRESISTAS). Pelo menos não chegam as postagens do Cameli e as do Marcus acontecem de forma bem célere.

NÃO EXISTEM

As assessorias de imprensa dos demais candidatos simplesmente não existem.

UMA TREMENDA FALÁCIA

Esta questão de “Plano de Governo” é a maior falácia que existe numa campanha política. Promete-se doar até terreno na lua. Quando o candidato chega ao governo não doa nem lote urbanizado na Sapolândia. Não conheço um governador que cumpriu promessas do seu Plano.

PAUTA DE INVESTIGAÇÃO

O candidato a vice-governador Major Rocha (PSDB) me disse que se ganharem a eleição não vai abrir mão de defender que seja feita uma devassa em todas as secretarias do atual governo. Este Rocha vai dar um trabalho danado ao PT, caso sua aliança ganhe a eleição.

GANHA NO APARELHAMENTO

Que o Acre já levava uma surra de Rondônia na área econômica não é novidade de ninguém. Agora vem a notícia do Fantástico de que Rondônia é exemplo de combate ao crime. O Acre só ganha de Rondônia, numa comparação: o Estado tem o dobro de secretarias que o vizinho.

SABE E VAI DEFENDER

O RBTrans diz que não sabe qual é o valor do reajuste reivindicado pelos empresários do transporte coletivo. Não só sabe como defenderá o reajuste do preço da passagem.

JURUNA NO PHS

O PHS ganhará mais um vereador. O Juruna se filiará ao partido na próxima sexta-feira. O PHS poderá ser decisivo nas votações na Câmara Municipal de Rio Branco, ficando com dois vereadores. Se juntar-se à oposição o caldo entorna para o lado da base da prefeita Socorro.

NADA SATISFEITO

Pelo que se sabe, o presidente do PHS,Manoel Roque, não anda nada satisfeito com caciques da FPA.

REAÇÃO POPULAR

Não adianta declarações oficiais de que a mudança para turno único não impactou o atendimento na OCA. Tem de combinar primeiro com os usuários que protestam.

PRIMO POBRE

O ex-secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, fez bem em desistir de ser candidato a deputado estadual, porque sabia que não estava na lista dos ex-secretários que seriam beneficiados na campanha pelo esquema do governo. Henry seria o primo pobre da história.

ESTRUTURA PESADA

A estrutura do DETRAN está toda direcionada para a candidatura a estadual do ex-diretor Pedro Longo. Do vigia noturno até aos cargos em comissão. É o “queridinho” do governador.

MEL NA TORRADA

A UMARB já declarou através do seu presidente que será contra o reajuste do preço das passagens. Reajuste em tempo de eleição equilibrada é mel na torrada da oposição.

MESMA MERDA

O problema é que é um reajuste atrás do outro e não melhora o sistema de transporte público.

FOCAR NOS VEREADORES

Nesta discussão do aumento do preço da passagem é focar na posição dos vereadores e ver a que partido pertencem. Dizer que é a favor do povo em discurso na tribuna é teoria, o que vale é a prática, se posicionando contra todas as medidas que impactam no bolso do povo.

AS ÚNICAS A ESCAPAREM

Apenas Epitaciolândia e Rio Branco aparecem na lista dos municípios adimplentes, ou seja, aptos a receber recursos federais. Ou arrumam a casa ou continuarão de pires nas mãos.

COMPANHEIRO KINPARA

O companheiro (sic) Sibá Machado (PT) não vai deixar de dar uma mãozinha na campanha ao ex-companheiro e candidato ao Senado, Minoru Kinpara (REDE). Companheiro uma vez, companheiro sempre, né Sibá?

TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

Falando no deputado federal Sibá Machado (PT) eu fico impressionado como ele acredita que a saída da Dilma e a prisão do Lula fazem parte de um plano acertado entre a CIA e o Moro.

VIRANDO UM VARADOURO

Motoristas que vieram recentemente de Cruzeiro do Sul contam que o trecho entre o Rio Liberdade e até perto de Tarauacá se transformou num suplício, como se fosse um ramal mal conservado. O mais complicado é que o Temer cortou verbas que viriam para a BR-364.

DEIXAR DE SER AMADOR

A campanha do Coronel Ulisses Araújo (PSL) ao governo murchou nas redes sociais. E na mídia como um todo. Fruto de fazer uma campanha de amador. Quem não se apresenta se esconde.

NOME EM ALTA

Pode anotar: o Dr. Jeferson (PTB) é um nome muito forte para deputado estadual.

FAZER MILAGRE.

A nova equipe da EMURB vai ter que operar milagres para fazer frente aos buracos que infestam a cidade. O problema não é a competência ou falta de competência, mas está no fato de que a prefeitura não disporá do montante ideal para não ficar só nas vias principais. As outras ruas estão em condições piores. O governo, que poderia ajudar numa parceria, está de caixa baixa. A prefeita Socorro Nery pegou a prefeitura de Rio Branco em um péssimo momento econômico. Será a velha história: quem não tem cão, caça com gato.