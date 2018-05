Colecionadores de figurinhas da Copa terão espaço temático no Via Verde

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (30), dois suspeitos do homicídio da menor de 12 anos Luzivânia Brito, encontrada morta no dia 26 de março deste ano, em uma área de mata da Estrada do Mutum, região do São Francisco, em Rio Branco.

Manoela Moura da Silva (21), e um menor de 17 anos foram presos mediante mandado de prisão em uma residência localizada no bairro Jorge Lavocat. Segundo consta no inquérito policial, Manoela seria a mandante do crime, uma vez que morava com a menor e teria conflitos pessoais com ela. O menor, J. P. S. A, cunhado de Manoela, seria o executor que a levou do ponto onde fazia programa, no Horto Florestal, até o local do crime e a matou a golpes de faca.

“Ele disse que Manoela mandou matar a menor sobre a justificativa de que era a mando da facção que participam, porém, nós descobrimos que foi por motivos pessoais dela mesmo. Aqui na Delegacia, prestaram depoimentos e confessaram a autoria, apesar de dar várias versões. O laudo que pedimos para saber se a menor chegou a ser abusada sexualmente antes de morrer ainda não chegou e nós estamos aguardando. Eles devem responder por homicídio qualificado”, disse o delegado Rafael Pimentel.