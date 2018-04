Voto de petistas ao Estatuto da Família revolta militantes do partido

Indignados com os vereadores do PT que votaram a favor do conservador Estatuto da Família alguns militantes tradicionais se revoltaram. A prefeita Socorro Nery (PSB) não sancionou o projeto aprovado pela Câmara de Rio Branco alegando inconstitucionalidade, mas o seu veto foi derrubado pela maioria dos vereadores, inclusive, Marmud Dankar (PT) e Antônio Morais (PT), ambos petistas. A ala mais a esquerda do partido considerou isso uma aberração e se manifestou nas redes sociais. Um deles escreveu que os vereadores deveriam ser expulsos do partido, mas que a atual direção não dará a menor importância. Outro vociferou no Facebook: “O voto dos parlamentares do PT ao sórdido ‘estatuto da família’, em minúsculo mesmo, mostra que o partido precisa rever posições e parar de achar que seus problemas sempre são causados por externos, adversários ou o diabo que o carregue.” No mesmo post um outro petista tradicional comentou: “Tudo está se tornando conveniência pessoal. Primeiro eu, meus interesses, o projeto coletivo ao diabo que o carregue.” Lembrando que o Estatuto da Família foi aprovado pela pressão dos pastores evangélicos e só reconhece família como a união entre um homem e uma mulher devidamente casados no civil ou religioso.

Apoio do Marcus

O pré-candidato ao governo da FPA, Marcus Alexandre (PT), disse ao repórter do AC24horas, Luciano Tavares, que sancionaria o Estatuto da Família se ainda fosse o prefeito de Rio Branco. Ou seja, Marcus é favorável ao Estatuto. Isso deverá fazer muitos petistas diminuírem o tom de protesto nas redes sociais. Ou será que vão questionar o Marcus também?

Coerente

Marcus Alexandre foi coerente ao apoiar o Estatuto da Família. Afinal o seu mestre espiritual é o Pastor Agostinho da Igreja Batista do Bosque, também a favor do projeto. Recentemente o ex-prefeito afirmou aos pastores em Cruzeiro do Sul que “aceitou Jesus”. No final do ano passado Marcus foi batizado na IBB.

Guerra Santa

A minha opinião, é que os vereadores de Rio Branco deveriam estar preocupados com os problemas da cidade. Querer legislar sobre matéria de âmbito constitucional é pura perda de tempo. Criaram um “cabo de guerra” com grupos LGBTs e famílias não tradicionais. A troco de quê? O que define uma família é o amor entre os seu membros e não um Estatuto.

Não aprendem

Começou a pancadaria contra o pré-candidato ao Governo, Gladson Cameli (PP), nas redes sociais. A maioria dos posts são de autoria de pessoas que têm ligações próximas ao PT. Lembrando que em 2014 esse tipo de campanha garantiu ao Gladson a maior votação da história do Acre e a sua eleição ao Senado.

O poder do voto “contra”

Outro dia conversando com amigos falávamos que o “voto contra” será um dos maiores problemas para o Marcus Alexandre. Ele, com razão, alegou que o “voto contra” pode ser revertido. Mas não a base da tentativa de destruição de reputação. Isso é uma estupidez que tem efeito contrário.

Unidos

O senador Jorge Viana (PT) passará três dias subindo o Rio Juruá em direção a Marechal Thaumaturgo com o Marcus. Irão visitar as comunidades ribeirinhas e indígenas da região. Também farão reuniões nos municípios do trajeto.

Por outro lado…

O pré-candidato Gladson Cameli inicia na próxima quarta(2) uma intensa agenda pelos municípios do Alto Acre. No final de semana terá várias reuniões nos bairros de Rio Branco. Esses encontros na Capital deverão se estender por uma semana inteira.

Apoio limitado

Conversei esses dias com um importante empresário que me fez uma revelação. O fato do João Albuquerque ser o suplente do pré-candidato ao Senado Ney Amorim (PT) não significa que toda FIEAC irá junto. Segundo ele, muitos estão descontentes com o atual Governo e pretendem seguir por outros caminhos.

Andando bastante

O pré-candidato ao Senado Minoru Kimpara (Rede) percorreu quase todo o interior do Estado na semana passada. Esteve em Tarauacá, Feijó e Sena Madureira. Depois seguiu para o Alto Acre, Brasiléia e Epitaciolândia.

Dia do Trabalho: Nada a comemorar

Com quase 14 milhões de desempregados não há nada a se comemorar no Dia do Trabalhador. As políticas do atual Governo Federal têm representado um verdadeiro castigo para quem produz nesse país. Também o Acre tem números desesperadores relativos ao emprego. Os jovens têm sido facilmente recrutados pelas facções criminosas para trabalharem no tráfico. Muitos por falta de opções de vida. Enquanto o emprego cai a violência aumenta em todos os estados brasileiros. Nunca a vida e a dignidade humana representou tão pouco.