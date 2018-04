RBTrans diz que não sabe o valor de reajuste da passagem de ônibus pedido pelas empresas

O Conselho de Transportes de Rio Branco se reúne na próxima quinta-feira, 03, para dar início à discussão sobre um novo reajuste da passagem de ônibus de Rio Branco.

A convocação da reunião aos representantes das instituições que têm assento no conselho foi feita pelo superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck. O comunicado diz que a reunião tem por objetivo discutir a “apresentação da correspondência nº 1904/2018 do Sindicato de Empresas de Transporte Coletivo do Acre solicitando atualização de tarifa do Sistema Integrado do Transporte Urbano de Rio Branco – SITURB.”

Mas nem mesmo o próprio superintendente sabe o valor do reajuste, já que o tema ainda não foi discutido. O que se sabe é que as empresas querem elevar o da tarifa.

“O documento fala das cláusulas contratuais que garantem o reequilíbrio da tarifa a cada 01(um) ano.

Ainda não temos como se posicionar. O debate ainda não iniciou. Vamos nos reunir, sobre o tema pela primeira vez na próxima quinta-feira”, diz Gabriel Forneck.

A empresas, entretanto, devem encontrar enorme resistência pela frente. A União das Associações de Moradores de Bairros e o Diretório Central dos Estudantes da Ufac, duas das entidades integrantes do conselho, já se manifestaram contrárias ao reajuste.

Atualmente, os usuários de ônibus de Rio Branco pagam R$ 3, 50 na passagem de ônibus e estudantes, R$ 1.