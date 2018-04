Polícia prende empresário que atropelou e matou família acreana no nordeste

O senador Gladson Cameli (Progressistas) cumpriu uma agenda movimentada neste sábado (28) nos municípios de Senador Guiomard, Rio Branco, Capixaba e Bujari. O parlamentar acreano iniciou o dia tomando café no Mercado Municipal Elias Mansuor, seguindo para participar de um aula para profissionais de várias categorias na faculdade Fameta.

Gladson deu continuidade a sua agenda no município de Senador Guiomard, onde participou da entrega de cadeiras de rodas para os 22 municípios através do projeto Viver Melhor idealizado pela ex-deputada federal Antônia Lúcia Câmara.

Dentro das atividades sociais Cameli participou no final da tarde ao lado da esposa Ana Paula e do filho Guilherme da 18º Marcha Contra o Crack e Outras Drogas, em frente ao Palácio Rio Branco, que reuniu mais de seis mil pessoas como objetivo de conscientizar a população sobre o risco das drogas.

ANIVERSÁRIOS – Cameli parabenizou nesta sábado os 10 municípios acreanos que comemoraram aniversário, sendo eles Acrelândia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus. No 26º aniversário de Capixaba, ele caminhou com o prefeito José Augusto (Progressistas) ao lado de populares na tradicional cavalgada e almoçou no galpão municipal de Feira Livre acompanhado de sua esposa Ana Paula e do filho Guilherme, e da população.

No início da noite, Gladson também participou de atividades em comemoração aos 26 anos de aniversário de Bujari.

“Como senador da República tenho andado todos os municípios do Acre, ouvido a população e trabalhando para melhorar as condições das nossas cidades através de emendas individuais. Tenho me colocado a disposição para contribuir com o desenvolvimento do nosso estado e continuar lutando por qualidade de vida para nossa gente”, disse Cameli.