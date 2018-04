Morte: homem de 27 anos é executado com tiro na nuca dentro de casa no 2º Distrito

Equipe de agentes da Delegacia de Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte), sob o comando do delegado Andson Rodrigo, cumpriu um mandado de prisão contra o empresário Sueudo Bessa Reges, 57 anos, é investigado por estar envolvido em um acidente de trânsito que vitimou o casal e uma criança de apenas 2 anos, a família estava numa viagem de férias àquela cidade.

A família foi morta na noite do domingo (25 de março), na BR-405, sentido ao município de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, quando viajava em uma motocicleta modelo Traxx e colidiu com uma Hilux branca, de placa QGA 3836.

A polícia apurou que no dia, Sueudo Bessa Reges,dirigia sua caminhonete HILUX de cor Branca no sentido São Francisco do Oeste à Pau dos Ferros e teria colidido em alta velocidade na traseira da motocicleta que estavam Francisco Raulino Júnior, 32 anos, Elianai de Melo Bandeira, 21 anos e Francisco Raulino Neto, 2 anos. O casal e a criança caíram às margens da BR, sem vida, e Sueudo abandonou o carro e fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo o delegado Andson Rodrigo, “as investigações ainda estão em andamento e a prisão do empresário tem como objetivo garantir que a Polícia Judiciária possa desempenhar o seu trabalho sem nenhum obstáculo”.

Sueudo foi levado ao hospital regional para exame de corpo de delito e conduzido ao presídio de Pau dos Ferros, onde ficará à disposição da justiça para julgamento.