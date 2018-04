A convite de Isaac Lima, Jéssica Sales participa do início da entrega de grupos geradores nas comunidades do rio Môa

A convite do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), a deputada federal Jéssica Sales (MDB) participou no último final de semana, nas comunidades ribeirinhas do rio Môa, dos eventos que marcaram o início do projeto que pretende entregar 40 grupos geradores de energia — no valor de R$ 300 mil — adquiridos através de uma emenda de sua autoria, junto ao Programa Calha Norte, que é coordenado pelo Ministério da Defesa. Ela destaca que após a entrega e instalação dos equipamentos que deverá ser finaliza pela prefeitura, centenas de pessoas serão beneficiadas com energia elétrica. Parte da população da zona rural do município ainda não dispõe de energia elétrica em suas casas, mas aos poucos a realidade dos moradores vem mudando. Os vereadores Renan, Mazinho, Zeca do Pentecostes e secretários municipais participaram da programação.

“Quero agradecer o carinho e o respeito que o prefeito Isaac Lima sempre destina a mim. Ele fez questão da minha presença na entrega dos equipamentos, pois assim como eu, ele sabe que a verdadeira política é feita sem cores partidárias, porque servir a população é o nosso maior compromisso. Não foi possível fazermos a entrega de todos os geradores, mas em breve a prefeitura irá concluir toda a distribuição, contemplando todas as 40 comunidades divulgadas, no projeto aprovado pelo Ministério da Defesa, que por usa vez deverá vistoriar a instalação e uso de cada equipamento nas referidas comunidades. A seleção das famílias é feita com total autonomia da Prefeitura. Assim cumpro mais um compromisso que assumi com a população ribeirinha”, diz Jéssica Sales.

Além de atender as escolas, os geradores servirão também para a população das comunidades ribeirinhas. Jéssica Sales destaca que é preciso um esforço muito grande de todos os representantes públicos do Acre para mudar a realidade das localidades que não foram atendidas pelo Programa Luz Para Todos, como é o caso das comunidades ribeirinhas do interior do Estado, onde as longas distâncias e a dificuldade de acesso tornam quase impossível a instalação de redes elétricas convencionais. “Nesses lugares a energia não existe, todos usam velas, lamparinas e são poucas as famílias que têm condições de comprar um gerador. É preciso fazer um mandato junto ao povo como fazemos para saber a da realidades e das verdadeiras necessidades dos ribeirinhos”, enfatiza Jéssica.



As cerimônias de entrega dos geradores foram realizadas na Escola Gezuilo Eudes, comunidade Socó; Escola Pedro de Moraes, comunidade São Salvador; Entrega na Escola 07 DE Setembro, comunidade Conceição; Escola estadual Hermilio Generoso de Oliveira, comunidade Meia Dúzia; Escola Josefa de Queiroz, comunidade Pé da Serra; Escola Francisco Militao, comunidade Zumira; Escola Pedro de Moraes , terra Indígena Nukini; Escola Estadual Adelia Costa, comunidade Indígena Naua. “A chegada destes equipamentos oferecerá comodidade às famílias, proporcionando-lhes um pouco de conforto nas suas residências, como iluminação noturna, refrigeração para conservação de alimentos, captação de água para uso doméstico”, finaliza Jéssica Sales.

Abaixo, o quadro com todos os benefícios que o mandato da deputada federal Jéssica Sales ajudou a conquistar para o município de Mâncio Lima. O volume de recursos de apadrinhamento de emendas apresentadas por deputados da legislatura anterior ultrapassa R$ 1,2 milhão. Enquanto as indicações de autoria da parlamentar emedebista superam a casa dos R$ 7,5 milhões. Nos primeiros três anos de mandato, os recursos destinados por Jéssica Sales para Mâncio Lima chegam a mais de R$ 8,7 milhões, o que pode ser visto como uma demonstração que a parlamentar desempenha um trabalho que leva recursos para todas as administrações municipais, independente das cores partidárias dos gestores dos municípios: