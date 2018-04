Abertas inscrições para II Semana Acadêmica de Zootecnia do Ifac

Estão abertas as inscrições para a II Semana de Acadêmica de Zootecnia do Instituto Federal do Acre (Ifac). O evento, que acontecerá entre os dias 09 e 12 de maio, será realizado no campus Sena Madureira. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do site www.even3.com.br/zootecniaifac2018.

Nesta edição, o tema do evento será “A ciência animal que alimenta o mundo”. Conforme explica a docente Dayana Alves, que também é coordenadora do curso superior de Zootecnia em Sena Madureira, as atividades têm o objetivo de promover a troca de experiências e conhecimentos técnicos entre os profissionais da área, estudantes, pesquisadores e produtores locais.

Além de minicursos, palestras e dia de campo, a II Semana Acadêmica de Zootecnia apresentará aos participantes, informações sobre melhorias do manejo nutricional, genética animal, sanidade e bem-estar animal, além de também tratar a temática sobre a atuação dos zootecnistas no setor agropecuário e o papel social dos futuros profissionais.

O evento está sendo organizado por servidores e docentes do campus Sena Madureira, com apoio do Grupo de Pesquisa e Extensão Agropecuária Sustentável e da Consultoria, Projetos e Assistência AcreZoo.

Programação

As atividades da II Semana de Zootecnia terão início no dia 09 de maio, a partir das 08h, com credenciamento dos participantes. Na mesma data, às 14h, acontecerá a cerimônia de abertura do evento, no auditório do campus Sena Madureira.

No dia 10 de maio serão realizados os minicursos de “Uso do software Assistat nos principais delineamentos experimentais”, “Aplicação do programa linear na produção pecuária”, “Gestão de fazendas de pecuária com base em índices zootecnistas”, “Noções básicas de uso do GPS”, “Conceitos básicos sobre apicultura e meliponicultura”, “Produção de silagem” e “Empreendedorismo e criação de startup”.

Já no dia 11 de maio acontecerão as palestras “Uso sustentável da fauna silvestre”, “Viabilidade econômica da produção de leite no Acre”, “Importância do manejo de pastagens na alimentação de bovinos” e “Suplementação de bovinos de corte em pastejo”, além de uma mesa redonda. O evento se encerra no dia 12 de maio com a realização de um dia de campo, que será realizado das 08h às 12h.

Faça sua inscrição pelo site

even3.com.br/zootecniaifac2018