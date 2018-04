Marcus Viana: “Temos que buscar renovação pra não deixar envelhecer o projeto da FPA”

Marcus Alexandre (PT) teve uma ascensão meteórica dentro do projeto do PT acreano saindo de cargos técnicos de terceiro escalão para ser a “bala de prata” do partido para tentar vencer as eleições ao Governo, em 2018. Engenheiro formado em Ilha Solteira (SP), Marcus foi contratado pela Secretaria Estadual de Planejamento logo no começo da carreira. Posteriormente se tornou superintendente do DERACRE e, em seguida, foi eleito por duas vezes prefeito de Rio Branco (2012 e 2016), deixando o segundo mandato pela metade para um novo projeto político eleitoral. Nessa entrevista, o pré-candidato ao Governo, dá alguma diretrizes de como será a sua campanha.

ac24horas – Marcus Alexandre o senhor se sente preparado para governar o Acre?

Marcus Alexandre – Eu me sinto preparado e falo isso com humildade. Pelos desafios que já enfrentei. Primeiro a frente da Secretaria de Planejamento durante o período de oito anos no governo de Jorge Viana (PT), em que fui diretor de projetos e secretário adjunto. Depois passei três anos coordenando o DERACRE fazendo obras na BR 317 e também na BR 364 onde tive a realização de construir as pontes do Envira, do Tarauacá e do Juruá. Os aeroportos de Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão, Santa Rosa. Mas o meu maior desafio foi a prefeitura de Rio Branco em que tivemos enfrentar os problemas das enchentes.

ac24horas – Como o senhor avalia o atual Governo do PT do Acre?

MA – O governador Tião Viana (PT) tem enfrentado grandes desafios, principalmente, no segundo mandato. Mas ele foi o governador que mais ajudou as prefeituras acreanas pavimentando as ruas das cidades. Estive recentemente em Mâncio Lima e Rodrigues Alves e encontrei todas as ruas pavimentadas pelo Governo através do Programa Ruas do Povo. O governador Tião Viana colaborou muito com mais de 60 bairros que tiveram investimentos em Rio Branco. Também deu grande assistência à saúde e apoio aos pequenos negócios. Mas é claro que no segundo mandato ele enfrentou a maior crise econômica da história do Brasil e a instabilidade do Governo Federal com a queda da presidenta Dilma (PT). Isso tudo gerou uma grande perda na receita do Estado. Então não só o governador Tião Viana, mas outros governadores têm passado as dificuldades que esse momento nos impõe. Mesmo assim ele tem buscado honrar compromissos diferente de outras unidades da Federação que não estão conseguindo pagar salários dos servidores e honrarem pagamentos, como são os casos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. E o nosso governador tem feito tudo que pode para manter funcionando os serviços à população no Acre.

ac24horas – O senhor faz parte de um grupo político que governa o Acre há 20 anos. A gente sente, e o senhor que está andando o Estado deve ter sentido também, que a população anseia por mudanças. Como o senhor pretende apresentar um projeto de renovação, ou aquilo que vocês chamam de “novo”, fazendo parte desse grupo político do PT?

MA – Cada governador tem o seu modo de administrar. Foi assim com o Jorge Viana, o Binho Marques (PT) e agora o Tião Viana. Eu também vou fazer do meu jeito. Isso significa se empenhar para oferecer à população acreana o melhor nesse momento da história. Temos que buscar renovação para não deixar envelhecer o nosso projeto da FPA. Por isso tomamos a decisão de não construirmos o nosso programa de governo a partir de Rio Branco. Estou há quase 15 dias rodando todo o nosso Estado. Começando por Assis Brasil e agora faz uma semana aqui na região do Juruá, andando nos bairros e conversando com as pessoas. Vamos construir um programa a partir daquilo estamos ouvindo da população. Temos novos desafios com a nossa juventude em busca de oportunidades de trabalho. Então nós precisamos começar de novo. Vamos renovar o nosso projeto e apresentar uma proposta baseada em tudo que a gente já viveu com um planejamento que possa atender os anseios da população.

ac24horas – Na campanha para a sua reeleição à prefeitura de Rio Branco, em 2016, o governador Tião Viana teve uma participação muito pequena. Ele quase nem apareceu durante esse período. Agora, o senhor é o candidato do governador Tião Viana à sua sucessão. Qual será a participação do governador Tião Viana na atual campanha ao Governo?

MA – A gente ainda não conversou sobre isso porque não estamos oficialmente no período eleitoral. Nesse momento a legislação permite que os pré-candidatos façam visitas e tenham reuniões fechadas para poderem se apresentar, falar da sua vida, da sua trajetória. Então a gente ainda vai decidir sobre isso. O governador tem uma missão muito grande que é governar o Estado. Isso é uma alta responsabilidade. Agora, depois de deixar a prefeitura, estou mais livre e com uma agenda para andar pelos municípios. Já ele tem uma responsabilidade institucional e a sua participação efetiva vamos discutir lá na frente quando lei nos permitir.

ac24horas – Na opinião do senhor qual é o principal problema do Acre? E qual a solução que o senhor apresentará, caso ganhe a eleição?

MA – Apesar de ainda estar fazendo as consultas ao municípios posso adiantar que é preciso gerar oportunidades de trabalho. A gente ainda vê pessoas entre 20 e 30 procurando oportunidades de emprego. Isso é a consequência da nossa atual conjuntura econômica. A construção civil é muito importante e quando o presidente Temer (MDB) tirou o investimento do programa Minha Casa, Minha Vida e o crédito imobiliário ele gerou uma redução drástica nos postos de trabalho. A gente terá que enfrentar essa situação e arrumar maneiras de gerar oportunidades de trabalho. Também teremos que ter uma ação continua na segurança pública. Tenho conversado muito com o Emylson Farias (PDT), meu vice, para criarmos projetos de fortalecimento das nossas policias para termos segurança nas ruas das nossas cidades. Nós temos ainda alguns municípios em que a demanda é a infraestrutura como em Rodrigues Alves que as pessoas sonham com uma ponte sobre o Rio Juruá. Também precisamos ter as nossas fronteiras facilitadas, como o caso de Assis Brasil, para abrir possibilidades de transações comerciais. Queremos gerar novos postos de trabalho, crescer a nossa economia junto com a eficiência na segurança pública. Vamos fazer um plano de governo que será diferenciado nas demandas dependendo das necessidades de cada região do Estado.

ac24horas – Caso você ganhe, qual vai ser o principal foco do seu trabalho?

MA – Estou cada vez mais convencido, depois do que o Brasil viveu recentemente, que vamos ter neste ano um reencontro com a democracia com um novo presidente eleito. Assim o nosso país irá conseguir enfrentar os seus desafios. A questão da economia e da oportunidade de trabalho, sobretudo, para os jovens que estão concluindo o ensino médio e também o curso superior é essencial. Os serviços têm que funcionar como a saúde, a educação que precisa de um ensino integral, os serviços públicos de maneira geral e um investimento cada vez mais presente na segurança. Mas eu acho que o desafio maior é a gente desenvolver a nossa economia, e eu vou fazer todo o esforço possível para que isso aconteça, aproveitando as potencialidades de cada um dos nossos municípios.