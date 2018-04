Gleici leva “bronca” do Detran e aconselha: “Não sigam meu exemplo”

Gleici Damasceno acabou levando uma “bronca” do Detran ao andar sem o cinto de segurança no carro, nesta sexta-feira (27), no Rio de Janeiro. Preocupada com incentivar um ato errado, a campeã do Big Brother Brasil 18 assumiu a infração considerada grave e respondeu o Departamento de Trânsito na rede social.

“O Dentran me deu uma bronca. Não sigam o meu exemplo pelo amor de Deus”, pediu a ex-BBB no microblog.

“Oi, fada. Damos bronca, mas é sempre pensando na segurança de todo passageiro, motorista, pedestre e ciclista do RJ. Ah, na terça começa o Maio Amarelo, mês de conscientização para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo”, respondeu o órgão.

Gleici passou o dia visitando projetos sociais no Morro do Alemão, no Zona Norte carioca. A ex-sister conheceu uma escola de balé para meninas carentes, bibliotecas e circulou pelos becos da comunidade. Muito assediada, ela posou para centenas de fotos com os fãs.

Globo.com