Ciclista se atrapalha e cai da Ponte Metálica em Rio Branco

O ciclista Sidney Luíz Ferreira, de 38 anos, colidiu contra a lateral da Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco, e caiu no Rio Acre, batendo em uma das pilastras da ponte. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, dia 28.

A vítima foi socorrida por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O acidente fez com que muitos curiosos se aglomerassem no barranco do rio.

Sidney ficou desacordado por alguns minutos. Ainda na água, ele tentava a todo momento se salvar da correnteza. O homem está com o quadro estável e acordado.