Prefeita Socorro Neri recebe coordenador Roberto Dantas, do Programa Calha Norte

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, recebeu nesta sexta-feira, 27 de abril, em seu gabinete o brigadeiro Roberto Dantas, coordenador do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. Durante o encontro que contou com a participação da secretária Obras Públicas do Município, Ana Cláudia Cunha, do Diretor de Planejamento da secretaria de Obras, Samuel Craville, da secretária de Planejamento, Janete Santos e do Chefe da Casa Civil, Márcio Oliveira, a prefeita apresentou novos projetos do Município ao representantes do Calha Norte.

“São projetos importantes quer devem ser executados ainda em 2018 como a construção de quadras de gramas sintéticas, calçadas. A construção da Cidade da Criança e obras de drenagem na Getúlio Vargas, que são os de maior porte”, informou a secretária de Planejamento”, Janete Santos.

Ainda durante o encontro, os representantes da gestão municipal conversaram com os representantes do Calha Norte sobre o projeto anteriormente apresentado ao Ministério que contempla conjunto de obras de drenagem, entre eles a intervenção no Conjunto Manoel Julião que não se enquadrou nos critérios técnicos avaliados pelo Ministério da Defesa. “Tão logo sejam feitas as adequações, providenciaremos para que o projeto seja reavaliado e nos empenharemos para que os recursos sejam liberados ainda este ano”, disse Roberto Dantas. “Esse foi um momento mais que produtivo” avaliou o coordenador do Calha Norte ao se referir à visita a Rio Branco.

Criado no ano de 1985, o Calha Norte é um programa de desenvolvimento em defesa da Região Norte e que teve importante contribuição para o desenvolvimento da capital do Acre. Por meio do Programa foram viabilizadas grandes obras como a duplicação das estradas da Sobral, São Francisco, Placas, Ponte do São Francisco e, mais recentemente, as reformas dos mercados do Quinze, Bosque e Estação Experimental.

“É um programa que tem sido grande parceiro, sempre recebendo bem nosso técnicos nas suas idas a Brasília para apresentar nosso projetos e acolhendo nossas propostas”, destacou Socorro Neri.