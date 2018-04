Maria Auxiliadora: uma vice ativa na gestão da prefeitura do município de Xapuri

O PSB está construindo uma tradição de ter mulheres dinâmicas na política acreana. Algumas delas têm se destacado como a Socorro Nery (PSB), que recentemente assumiu a prefeitura de Rio Branco, e as vices Angela Valente (PSB) de Mâncio Lima e Maria Auxiliadora (PSB) de Xapuri, que desempenham papéis importantes nas respectivas gestões municipais. Elas estão mostrando na prática que o papel de uma vice não é meramente decorativo.

Maria Auxiliadora, esposa do deputado estadual Manoel Moraes, além de vice, coordena duas secretarias municipais em Xapuri, da saúde e da assistência social. Ela avalia a importância das mulheres na política acreana.

“A mulher está mais atenta à política e as nossas filiadas do PSB acreditam que podem contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e dos nossos municípios. O PSB tem dado um espaço importante para as mulheres que não têm decepcionado quando chegam às gestões. Temos atualmente 51% do nosso eleitorado feminino e é preciso que cada uma de nós aproveite a oportunidade quando elas aparecem para mostrarmos a nossa eficiência. Por outro lado, os homens precisam entender que não queremos o espaço deles. Mas é preciso que as próprias mulheres acreditem uma nas outras para aumentarmos a nossa participação política no Acre” diz Maria.

Uma vice próxima da população

Maria Auxiliadora assumiu uma postura de estar presente junto às comunidades do município e não se limitar a assumir a prefeitura quando o prefeito Bira Vasconcelos (PT) viaja.

“Quando entrei na política eu já tinha noção de que teria que fazer a minha parte com empenho e dedicação. Meu exemplo é o do deputado estadual Manoel Moraes (PSB), meu esposo, que é um político atuante, diria até, que é um político diferente. Ele atua muito além da ALEAC. Acredito que os deputados que se restringem a ficar apenas no parlamento caem num lugar comum. A sociedade quer disponibilidade dos seus representantes e é assim que nós atuamos, próximos das pessoas,” afirmou.

A vice de Xapuri conseguiu romper a limitação de ser apenas uma figura decorativa na prefeitura.

“Em Xapuri se dizia que vice não trabalhava. Mas o Manoel sempre me disse que temos fazer a nossa parte em qualquer lugar que estivermos, principalmente, quando somos colocadas ali pelo povo. Temos que prestar esse serviço à população. Procuro me colocar o tempo todo disponível para atender as pessoas. Na campanha dissemos que jamais colocaríamos um muro na nossa casa. Porque a maioria dos políticos depois de eleitos se isolam, mas a nossa casa está sempre aberta para quem chega a qualquer hora,” destacou.

Maria Auxiliadora revela que acaba servindo de ponte tanto para resolver problemas de âmbito municipal quanto estadual.

“As pessoas têm acesso a mim. Na ausência do deputado estadual Manoel Moraes as pessoas de Xapuri me veem como uma ponte. E dentro da prefeitura faço a mesma coisa. Muita gente antes de chegar no prefeito chega primeiro a mim. Quando reclamam das coisas da cidade vou até os secretários ou ao prefeito para ajudar a resolver os problemas que surgem. Isso tem ajudado muito Xapuri. As pessoas descobriram que o político precisa estar no meio delas. Não pode ser como Copa do Mundo que só aparece de quatro em quatro anos,” salientou.

Saúde e assistência social

Com duas secretarias sob a sua coordenação política, Maria Auxiliadora, tem ajudado a criar programas que beneficiem a população de Xapuri.

“O nosso secretário de saúde, André Miranda, já recebeu avaliações como um dos melhores do Acre. Essa credibilidade vem do trabalho da nossa equipe. O André sempre debate comigo e o Manoel Moraes quando vai realizar uma ação na saúde. Quando possível fazemos a parceria com o Estado. O resultado é que apesar da crise estamos garantindo o melhor atendimento de saúde do Alto Acre. Os nossos atendimentos itinerantes tem contado com grande quantidade de médicos e especialistas. Recentemente conseguimos atender uma verdadeira multidão de pessoas no município,” comemorou.

Em relação a assistência social, Maria Auxiliadora, destaca que o foco principal do trabalho é a vulnerabilidade social das crianças, de jovens e das famílias.

“A gente cuida da mãe, das crianças e dos jovens. Tentamos fazer um trabalho de conscientização. Recentemente conseguimos trazer um curso da mulher empreendedora para Xapuri. Estamos empenhados em trazer cursos de capacitação para mães e filhos para que as famílias tenham a oportunidade de melhorarem a qualidade de vida,” salientou.

Sonho político

Apesar da popularidade em Xapuri, Maria Auxiliadora, não projeta planos para alçançar novos cargos na política.

“Não sonho com futuro político. Meu objetivo é onde estiver procurar fazer o melhor. Mas já que estou na política procuro fazer tudo bem feito. O futuro está nas mãos de Deus e quem decide é o povo. Não quero que digam que tive a oportunidade de fazer e não fiz. Não penso em cargos. No momento o meu objetivo maior é ajudar o deputado Manoel Moraes e a gestão do prefeito Bira Vasconcelos,” finalizou.