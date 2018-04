117 mil inscritos devem fazer a prova do concurso do Basa no domingo

A Fundação Cesgranrio registrou 119.627 inscritos no concurso público do Banco da Amazônia (Basa). A concorrência maior é para o cargo de Técnico Bancário, de nível médio, com 117.601 candidatos. Já o de Nível Superior para o cargo de Técnico Científico, Tecnologia da Informação, foi registrado 2.004 inscrições e 22 para o cargo de Médico do Trabalho.

O concurso do BASA irá ofertar 551 vagas, sendo 46 para preenchimento imediato e 505 vagas para formação de cadastro de reserva. As provas serão realizadas neste domingo (29 de abril). Os locais das provas ainda não foram divulgadas até as 9h desta sexta-feira (27).

Os candidatos devem estar atentos e acompanhar a divulgação do edital com os locais das provas, bem como os horários, que devem ser divulgados na mesma publicação. Para mais informações, acesse: http://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=basa0118

As vagas são para nível médio e superior nos estados do Pará, Roraima, Mato Grosso, Amapá, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Acre e Maranhão. Do total, 5% serão reservadas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros ou pardos.

Cargos – Técnico Bancário: 370 vagas abertas, que exige certificado de conclusão de nível médio e tem salário inicial de R$ 2.380,82, por jornada semanal de 30 horas.

Técnico Científico de medicina do trabalho: seis vagas na área, com requisito de curso de graduação de nível superior em Medicina e pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas, em Medicina do Trabalho, além de registro no CRM. O salário é de R$ 2.829,75, por jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Técnico Científico de Sistema de Informação o salário será de R$ 2.829,75 por regime de trabalho de 30 horas na semana.