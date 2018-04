Em Cruzeiro do Sul, Marcus Viana e Pedro Longo se reúnem com 400 pessoas

A maior reunião em Cruzeiro do Sul até o momento do pré-candidato a governador pelo PT, Marcus Viana, foi realizada nesta quinta-feira, 26, no Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel. O Partido Verde e o pré-candidato a deputado estadual, ex-diretor do Detran, Pedro Longo, levaram cerca de 400 pessoas ao auditório da instituição para ouvir o petista.

O encontro teve a participação em massa de líderes comunitários, representantes de classes e de organizações da sociedade civil.

“Eu fico muito feliz com a acolhida aqui em todo o Juruá, a população de Cruzeiro do Sul, Mancio Lima, Rodrigues Alves, que nos apoiam de uma forma maravilhosa. Isso demonstra que há um espaço para a renovação política. O que nós estamos pregando é isso, é a boa política”, destacou Pedro Longo.

Marcus Alexandre Viana aproveitou para dizer que está em Cruzeiro do Sul para ouvir as pessoas e conhecer a realidade do Juruá para, a partir daí, elaborar um projeto visando as necessidades locais.

“Uma reunião onde a gente pôde expor nossas ideias, contar um pouco da minha história, daquilo que eu penso e sobre os desafios que temos”, disse o petista.